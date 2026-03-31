El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del miércoles registró la cifra de 12.095.349 MWh con respecto a los 10.419.830 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 5.19 euros el MWh, unos 7.6 euros menos que en el día anterior de la semana. En el transcurso del miércoles, 1 de abril de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se encontrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 35,01 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, con un precio de -4 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: