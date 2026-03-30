En España, el precio medio de la luz para el martes, 31 de marzo de 2026 será de 7.6 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -2.837 % respecto al valor de ayer que fue de 10.61 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). En el transcurso del martes, 31 de marzo de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 43,14 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -3 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: Estos son los cuatro electrodomésticos que más energía consumen en el hogar: