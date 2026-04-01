El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha anunciado que la demanda de energía en España del jueves marcó hasta los 11.992.102 MWh con respecto a los 12.095.349 MWh comparado con la jornada anterior. El importe medio de la energía de electricidad pasó a 5.06 euros el MWh, unos 5.19 euros menos que en el día anterior de la semana. Para el jueves, 2 de abril de 2026, las horas más caras para el uso de aparatos eléctricos se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 35,01 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, con un precio de -5 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: