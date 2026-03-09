La próxima campaña de la Declaración de la Renta de 2026, que corresponde al ejercicio fiscal de 2025, comenzará el próximo 8 de abril y se extenderá hasta el 30 de junio. Es el momento en el que millones de contribuyentes deberán rendir cuentas con Hacienda y este año trae novedades fiscales para las familias, quienes podrán acceder a distintos beneficios. Una de las deducciones fiscales más destacadas busca premiar el esfuerzo de compaginar la carrera profesional con la crianza. Se trata de la deducción por conciliación del trabajo con la vida familiar, que permitirá a miles de madres deducirse 460 euros por cada hijo que se encuentre en la franja de los tres a los cinco años. No se trata de la deducción estatal por maternidad, la cual se aplica únicamente hasta que el menor cumple los tres años, sino que este beneficio tiene el objetivo de tomar el relevo y cubrir la etapa de edad inmediatamente posterior. Para poder beneficiarse de este ahorro directo de 460 euros por cada menor, la normativa autonómica exige que la contribuyente haya tenido su residencia habitual en el territorio de la Comunidad Valenciana durante el ejercicio fiscal que se declara. Además, la propia esencia de esta ventaja fiscal marca que su titularidad corresponde de forma general y exclusiva a la madre o a la mujer que tenga al menor a su cargo en régimen de acogimiento permanente. También resulta un requisito indispensable que la madre se encuentre en situación laboral activa. Esto significa que debe trabajar, ya sea por cuenta propia o ajena, y figurar dada de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o en una mutualidad. Este último requerimiento se debe a que el objetivo de la medida es fomentar la conciliación, por lo que la deducción final nunca podrá superar el total de las cotizaciones que la madre haya aportado durante los meses en los que el menor se encuentre en esa franja de edad de los tres a los cinco años. Hacienda aplica unos topes económicos estrictos para asegurar que el alivio fiscal recae sobre las rentas medias. De este modo, la suma de la base liquidable general y la del ahorro de la contribuyente no podrá exceder los 30.000 euros si presenta su declaración de forma individual, o los 47.000 euros si la unidad familiar opta por la tributación conjunta. Un aspecto técnico vital que respaldan los datos de la normativa es que el importe final a deducir no puede exceder las cotizaciones a la Seguridad Social o mutualidades realizadas por la madre durante el período en el que el menor tiene entre tres y cinco años. Como ocurre habitualmente con los beneficios autonómicos, es crucial que los contribuyentes no confirmen el borrador de manera automática. Hacienda no siempre incluye estas deducciones por defecto, por lo que la madre deberá revisar su declaración e introducirla manualmente en el apartado correspondiente a la Comunidad Valenciana para no perder este derecho.