El fin de semana es la oportunidad perfecta para escapar de la rutina y disfrutar de un merecido descanso. Una escapada o viaje relámpago a alguno de los pueblos o ciudades maravillosas de España puede ser el plan ideal.

Entre los sitios más destacados del país se encuentra Anna, un hermoso municipio de la Comarca delCanal de Navarrés en Valencia, que es especialmente atractivo para visitar en febrero, gracias a todo lo que tiene para ofrecer a los turistas.

La oculta playa de aguas termales que se encuentra a 20 minutos del pueblito costero más preferido por los kitesurfistas

Se frenan los billetes | No se podrá comprar con los de 500 y 1,000 pesos que tengan esta característica

La escapada a 1 hora de Valencia que te permitirá conocer los paisajes naturales más lindos de la región. (foto: Pexels).

Descubre lo mejor de Anna: actividades y lugares imprescindibles

El nombre de este encantador pueblito de la Comunidad Valenciana proviene de la palabra árabe "Al-yanna", que significa "ojos de agua", debido a que su región está rodeada de fuentes y manantiales que son un deleite visual.

Anna también está rodeada de selvas mediterráneas y paisajes naturales únicos, lo que la convierte en uno de los destinos más atractivos para los amantes de los paseos al aire libre.

El lugar ideal para los fanáticos de la naturaleza es el Lago de Anna, que ofrece una piscina natural y aguas cristalinas, perfectas para un refrescante chapuzón durante las temporadas de verano y primavera.

Además, la ruta de las tres cascadas de Anna, Cascada del Salto de Anna, Gorgo Gaspar y Gorgo de la Escalera, es un recorrido mágico que invita a descubrir los paisajes más hermosos del lugar, con un fondo montañoso digno de admirar.

Entre los puntos turísticos de este maravilloso sitio también destacan el Antiguo Campo de Fútbol de las Eras, la Fuente de Arriba y la reserva natural Azud de Anna.

Por otro lado, quienes deseen conocer más sobre la historia de este lugar deben visitar El Palacio de los Condes de Cervellón, una joya arquitectónica de estilo barroco que guarda en su interior los secretos ocultos de Anna.



El SAT va por todo y hará cobro automático de todas las cuentas bancarias que cumplan esta condición

¿Cuál es la mejor manera de llegar a Anna?

Los viajeros que deseen llegar a **Anna** desde el centro de Valencia en vehículos particulares deberán tomar la **carretera A-7** (Autovía del Mediterráneo) y recorrer aproximadamente **55 kilómetros** en un tiempo estimado de **55 minutos**.