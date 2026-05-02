Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento afectan a nuestras vidas y nos encontramos con algunas sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Júpiter y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres conocer lo que el destino depara a tu signo hoy, sábado 2 de mayo? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Tendrás que invertir unas cuantas horas en un proyecto de trabajo y eso te molestará un poco; sin embargo, cuando lo finalices experimentarás una gran satisfacción. En pocos días verás los resultados como recompensa y, además, un superior valorará tu labor. Capricornio, hoy dedicarás varias horas a un proyecto y eso te molestará un poco. Al terminarlo, sentirás una gran satisfacción. En pocos días llegarán resultados claros. Además, un superior reconocerá tu esfuerzo. Capricornio, hoy el amor fluye mejor con gestos simples y honestidad. La paciencia te acerca a la respuesta que esperas. Tu mayor compatibilidad es con Tauro: comparten lealtad y metas a largo plazo. Su calma equilibra tu ambición. Capricornio es disciplinado, ambicioso y paciente; avanza paso a paso con metas claras y una ética de trabajo firme. Reservado pero leal, valora la responsabilidad y la estabilidad, enfocándose en resultados prácticos y duraderos. No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Capricornio. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Divide el proyecto en bloques y toma pausas breves para gestionar la frustración. Recuerda que la satisfacción y los resultados llegarán pronto y usa esa idea para mantener la motivación. Comparte avances con tu superior y cuida los detalles: tu disciplina será reconocida.