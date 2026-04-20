El control horario sigue siendo uno de los asuntos laborales que más conflictos genera en España. Los minutos de retraso, las pausas para café y la forma en que se registra cada entrada o salida afectan tanto a trabajadores como a empresas. En ese escenario, una sentencia del Tribunal Supremo fijó un criterio relevante sobre los márgenes de cortesía y determinados descansos breves dentro de la jornada. El fallo, originado en el sector bancario, abrió la puerta a que esos minutos no impliquen descuentos salariales automáticos cuando exista respaldo en el convenio colectivo o en la práctica habitual de la empresa. El Tribunal Supremo analizó un conflicto relacionado con el sistema de fichaje de una entidad financiera. El debate giró en torno a los pequeños retrasos al inicio de la jornada y a cómo debían computarse determinadas pausas internas. La resolución no establece que cualquier trabajador pueda llegar tarde sin consecuencias. Lo que reconoce es que ciertos márgenes horarios pueden integrarse como tiempo de trabajo efectivo cuando así se desprende de acuerdos internos, convenios colectivos o usos consolidados. El caso fue impulsado por sindicatos como UGT, CCOO y SECB, que cuestionaron el criterio aplicado por la empresa en el registro de jornada. El impacto de esta doctrina depende de cada convenio y de cada empresa. Los trabajadores cubiertos por acuerdos colectivos que contemplen pausas retribuidas o márgenes de entrada podrían verse beneficiados en conflictos similares. El Estatuto de los Trabajadores establece que cuando la jornada continuada supera las seis horas debe existir un descanso mínimo de 15 minutos, que puede considerarse trabajo efectivo si así lo marca el convenio o el contrato. Por eso, la clave no está solo en llegar uno o dos minutos tarde. También importa cómo se regula el fichaje, qué dice el convenio vigente y qué prácticas se aplican de forma habitual dentro de la empresa. Las compañías con sistemas de registro horario similares deberán revisar sus protocolos internos para evitar reclamaciones futuras. También conviene actualizar la forma en que se computan pausas, retrasos mínimos y tiempos de descanso. El incumplimiento de la normativa sobre jornada laboral puede derivar en sanciones de la Inspección de Trabajo, especialmente si existen errores en los registros o falta de documentación obligatoria. Para miles de empleados, esta sentencia refuerza una idea práctica: antes de aceptar un descuento en la nómina por unos minutos, conviene revisar el convenio colectivo y las reglas internas de la empresa.