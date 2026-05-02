Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con algunos imprevistos. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que los astros auguran a tu signo hoy, sábado 2 de mayo? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Habrá buen ambiente con la familia, porque sabrás pasar por alto algo que te molestó y ocurrió en las fiestas navideñas anteriores. Aflojarás la tensión y le darás a ese asunto la medida justa. Esa actitud te traerá más satisfacciones que mantener el enfado. Hoy en el trabajo, Leo llegará con la mente clara: al soltar el rencor familiar, sabrá dar a cada tarea la importancia justa. Esa calma le ayudará a priorizar y a evitar tensiones. Con una actitud conciliadora, logrará acuerdos con colegas y mejores resultados. Elegir la serenidad sobre el enfado traerá pequeñas satisfacciones y un avance concreto. Hoy, Leo, el amor te sonríe: tu carisma atrae y una charla honesta puede fortalecer un vínculo clave. Compatibilidad destacada con Aries: comparten fuego y liderazgo, generando chispa inmediata y apoyo mutuo. Leo es carismático, seguro de sí mismo y le encanta brillar. Su energía cálida atrae a los demás y suele tomar el liderazgo con naturalidad. También es leal y generoso, pero puede volverse orgulloso si no se siente valorado. Busca reconocimiento y expresa su creatividad con pasión. Te recordamos que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Leo. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Leo, suelta el rencor por lo ocurrido en las últimas navidades y elige perdonar. Da a cada asunto la importancia justa para bajar la tensión. Acércate a tu familia con actitud abierta y apuesta por lo que te da más satisfacción que el enfado.