Cada amanecer, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con grandes sorpresas. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que aguarda a tu signo hoy, sábado 2 de mayo? Descubre la predicción de tu horóscopo y anticípate a posibles imprevistos. Hoy surgirá un contratiempo relacionado con el trabajo que no podrás evitar. Si atiendes solo lo esencial y dejas el resto para mañana, aún te quedará tiempo de sobra para disfrutar del domingo con tu pareja, brindándole la atención que ella requiere. Hoy surgirá un contratiempo laboral inevitable; mantén la calma y resuelve solo lo imprescindible. Deja lo demás para mañana y aún tendrás margen para disfrutar el domingo con tu pareja, dándole la atención que necesita. Sagitario, hoy el amor se enciende con optimismo. Si estás en pareja, un gesto espontáneo reaviva la chispa; si estás soltero, una charla directa abre una puerta. Compatibilidad destacada: Aries. Comparten fuego y franqueza, creando química rápida, aventuras compartidas y espacio para la libertad de ambos. Sagitario es optimista, aventurero y amante de la libertad. Busca expandir horizontes con entusiasmo y curiosidad. Es franco y directo, con espíritu filosófico y sentido del humor. A veces peca de impaciente o exagerado, pero su energía inspira. Te recordamos que cada día podrás consultar aquí las predicciones para el futuro, querido Sagitario. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu horóscopo para que no te quedes sin saber qué es lo que auguran los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Enfócate solo en lo imprescindible del trabajo y acepta lo que no puedas controlar hoy. Mantén tu optimismo sagitariano con pausas breves para respirar y resetearte. Reserva tiempo de calidad para tu pareja, con atención plena y sin distracciones.