Cada jornada, la posición de las estrellas y los astros en el firmamento influyen en nuestras vidas y nos encontramos con algunos imprevistos. Todas y cada una de las constelaciones del horóscopo ya brillan bajo la influencia Marte y Saturno y tienen un mensaje para ti. ¿Quieres saber lo que depara a tu signo hoy, sábado 2 de mayo? A continuación, la predicción de tu horóscopo para que sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Tienes bien definidos tus desafíos personales y, entre ellos, está hallar ese espacio que ahora necesitas con urgencia para tus propios asuntos. Para conseguir ese tiempo, tendrás que pactar con la familia o con tu pareja; suma aliados, porque los vas a necesitar. En el trabajo, Acuario tendrá claras sus prioridades y avanzará sin dispersarse. Buscará un hueco para equilibrar asuntos personales sin descuidar tareas clave. Será un buen día para negociar horarios o cargas con el equipo o la jefatura. Aliarse con compañeros facilitará ajustes y le dará el margen que necesita. Hoy, Acuario, el amor se siente ligero: una charla sincera despeja dudas y te invita a un gesto valiente pero simple. Eres especialmente compatible con Géminis, porque comparte tu curiosidad y rapidez mental, creando conexión ágil y conversación sin fin. Acuario es independiente, original y humanitario; valora la libertad y las ideas disruptivas. Suele mostrarse visionario, curioso y atraído por causas sociales. En lo personal es amistoso pero reservado con sus emociones. Puede parecer impredecible, testarudo y un poco distante cuando necesita espacio. No olvides que todos los días puedes seguir consultando las predicciones para el futuro, querido Acuario. Cada mañana actualizamos las predicciones de cada signo del zodiaco para que no te pierdas ni un solo detalle de lo que tienen los astros para ti. Por lo demás, te deseamos un buen día. Acuario, reserva un bloque de tiempo solo para ti y trátalo como innegociable. Expón a tu familia o pareja lo que necesitas hoy y negocia un horario claro. Identifica aliados y delega tareas para proteger tu espacio personal.