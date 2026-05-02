Hoy sábado 2 de mayo los astros prometen imprevistos para algunos signos del zodiaco. Todos los signos del horóscopo (Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis) están bajo la influencia de los astros. A continuación, la predicción de tu signo del zodíaco para que no sepas cómo afrontar la jornada tanto en el ámbito laboral como en el personal o de pareja. Está a punto de ocurrir un hecho inesperado que te impactará directamente; hasta que suceda, mantén la calma y evita crear expectativas que, en el peor de los casos, podrían obstaculizar cualquier cambio. Todo acabará saliendo mejor de lo que imaginas. Escorpio, en el trabajo una sorpresa impactará tu día. Mantén la calma y no te adelantes. Sin expectativas rígidas, los cambios fluirán a tu favor. Todo saldrá mejor de lo que imaginas. Hoy, Escorpio, el amor se activa: una conversación sincera aclarará dudas y reavivará la chispa. Tu mayor compatibilidad hoy es con Piscis, cuya empatía equilibra tu intensidad y facilita acuerdos duraderos. Escorpio es intenso y reservado; observa en silencio y va al fondo de todo. Su intuición aguda y su voluntad férrea lo vuelven decidido y magnético. Es leal y protector con quienes ama, pero puede mostrarse celoso o posesivo. Valora la verdad, la transformación y renace con fuerza ante las crisis. Te recordamos que a diario puedes consultar las predicciones para el futuro, querido Escorpio. Cada mañana actualizamos las predicciones de tu signo del zodiaco para que no te pierdas ningún mensaje del mundo de la astrología. Por lo demás, esperamos que obtengas un día maravilloso. Respira hondo y mantén la calma ante cualquier sorpresa, confía en tu intuición escorpiana sin reaccionar en exceso. Suelta expectativas rígidas y permite que los cambios fluyan sin forzarlos. Enfócate en lo que controlas hoy, cuida tus límites y recuerda que todo puede salir mejor de lo que imaginas.