El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, anunció este miércoles la puesta en marcha de HODIO, un rastreador de internet para localizar la “huella” de discursos de odio y la polarización en redes sociales y exigir a las plataformas digitales que rindan cuentas por su permisividad con ellos. Esta nueva herramienta tiene el objetivo de medir la presencia, evolución y el alcance de estos mensajes y sus resultados serán expuestos públicamente “para que todo el mundo sepa” quién los frena, quién “mira hacia otro lado” y quién “hace negocio con ello”. Este miércoles, el jefe del Ejecutivo inauguró el Foro contra el Odio en Madrid, donde se reúnen expertos, plataformas y víctimas de ese problema para debatir sobre la proliferación de mensajes discriminatorios en las redes. Sánchez explicó que HODIO será transparente y riguroso, estará basado en criterios académicos reconocidos y combinará análisis cuantitativo y revisión experta para garantizar precisión y representatividad. El jefe del Ejecutivo resaltó la importancia de comenzar a hablar de la “huella del odio”, al igual que se discute sobre la “huella de carbono”, para impedir el impacto social y democrático de esos mensajes en la convivencia. Sánchez parafraseó a la francesa Gisèle Pelicot, icono feminista tras ser durante años víctima de violencia sexual: “Hagamos que aquí también la vergüenza cambie de bando”, adujo el jefe del Ejecutivo. Sumado a eso, infirió en el anuncio del paquete de medidas anunciadas hace unas semanas para recuperar el control del espacio digital, entre ellas instar a la Fiscalía a que investigue posibles delitos cometidos con la inteligencia artificial, especialmente en pornografía infantil. También enfatizó que el Gobierno trabaja para la prohibición del acceso de los menores de 16 años a las redes sociales. Durante su intervención, Sánchez lamentó que las redes sociales se hayan convertido en un “Estallido fallido” donde no hay leyes ni reglas, se premia la impunidad y el odio se convierte en un “arma de polarización masiva”. Recordó algunos datos del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), dependiente del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que identificó más de 845.000 contenidos de odio en 2025, más de 1.300 diarios el último trimestre. El gobernante socialista español volvió a cargar contra los “tecnoligarcas” que utilizan las plataformas digitales para imponer su agenda política, y mencionó al dueño de X, Elon Musk, para decir que los discursos de odio en esta red social aumentaron un 50 % desde que la compró, en octubre de 2022, cuando se llamaba Twitter. En el ámbito político, también dedicó unas palabras a los que hacen del odio “su principal baza electoral” y lo usan no para “aplastar ideas”, sino a quienes las defienden: “Y aquí les hablo también desde la propia experiencia”, sentenció.