El Ministerio de Hacienda investiga un posible ciberataque a sus bases de datos. El incidente podría haber afectado información sensible de millones de ciudadanos. Por ahora, no existen indicios confirmados de una intrusión.
Fuentes del Departamento que dirige María Jesús Montero aseguran que los equipos de seguridad siguen trabajando. El objetivo es descartar cualquier acceso indebido. La situación permanece bajo análisis constante.
La alerta fue difundida en redes sociales por una firma especializada. El aviso generó preocupación inmediata por el alcance potencial del incidente.
Qué se investiga sobre el posible ciberataque a Hacienda
El Ministerio analiza si se produjo un acceso no autorizado a sus sistemas. Según fuentes oficiales, “no hay ningún indicio de que el ‘hackeo’ se haya producido”. Aun así, se mantienen activados los protocolos de verificación.
La advertencia inicial provino de la firma de ciberseguridad Hackmanac. La empresa alertó sobre un supuesto ataque atribuido a un actor denominado “HaciendaSec”.
De acuerdo con Hackmanac, el presunto atacante afirmó haber accedido a datos masivos. Esta información todavía no ha sido validada por las autoridades.
Qué datos de los ciudadanos podrían estar comprometidos
Según la alerta difundida, se ofrecería a la venta una base de datos actualizada. La misma abarcaría información de “47,3 millones de ciudadanos”. El volumen convertiría al caso en uno de los mayores incidentes registrados.
Entre los datos citados figuran “números de DNI/NIF, nombres completos, direcciones residenciales, números de teléfono y correos electrónicos”. También se mencionan datos bancarios y fiscales.
Las fuentes oficiales insisten en que la existencia de un anuncio no prueba una filtración real. En muchos casos, los ciberdelincuentes ofrecen datos inexistentes.
Contexto de ciberseguridad y antecedentes recientes
El posible incidente se conoce tras brechas relevantes en grandes empresas. Endesa sufrió un fallo que afectó a 20 millones de clientes. Iberia también registró un ataque reciente.
Según la Agencia Española de Protección de Datos, “en 2025 se notificaron más de 2700 brechas de datos personales”. Estas incidencias afectaron a más de 200 millones de usuarios.
Los expertos advierten que estos episodios incrementan los intentos de fraude. La investigación de Hacienda continúa para descartar cualquier filtración real.