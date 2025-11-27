En esta noticia
En España, muchas personas consideran a sus mascotas como miembros de la familia. Este vínculo afectivo ha llevado a que surjan dudas sobre los derechos y la protección legal de los animales, especialmente en situaciones como el fallecimiento de su dueño.
Entre las preguntas más frecuentes se encuentra si un perro puede heredar en España y cuáles son las opciones legales para garantizar su cuidado. Este artículo ofrece una visión clara sobre lo que establece la legislación española y cómo actuar para proteger a una mascota.
- Legado condicionado: se asigna una cantidad o bien a una persona con la condición expresa de cuidar de la mascota. Si la condición no se cumple, la persona pierde el derecho al legado.
- Designación de un legatario responsable: se nombra a una persona específica o incluso a una asociación protectora para encargarse del animal. Esta opción es especialmente útil cuando no hay familiares directos dispuestos.
- Creación de un fondo o fundación: se puede establecer una entidad con el fin exclusivo de gestionar los recursos necesarios para la manutención del animal.