En España, muchas personas consideran a sus mascotas como miembros de la familia. Este vínculo afectivo ha llevado a que surjan dudas sobre los derechos y la protección legal de los animales, especialmente en situaciones como el fallecimiento de su dueño.

Entre las preguntas más frecuentes se encuentra si un perro puede heredar en España y cuáles son las opciones legales para garantizar su cuidado. Este artículo ofrece una visión clara sobre lo que establece la legislación española y cómo actuar para proteger a una mascota.

La legislación permite garantizar el bienestar de cualquier animal doméstico, no solo de perros.

Qué establece la ley española sobre herencias y mascotas