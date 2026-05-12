La Comunidad de Madrid, a través del Plan Vive, continúa ampliando la oferta de viviendas de alquiler asequible en la región. Una de las nuevas promociones disponibles se ubica en Boadilla del Monte, donde ya se pueden solicitar 524 viviendas con excelentes prestaciones y precios moderados. Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes y familias que enfrentan dificultades para alquilar o comprar en la capital y su entorno. A su vez, el complejo contiene pileta y gimnasio para dar más comodidad a los inquilinos. La promoción se encuentra en la calle Fray Bartolomé de las Casas, en un desarrollo residencial completo. Las viviendas incluyen tipologías variadas para adaptarse a diferentes necesidades: Además de los pisos, los residentes contarán con una amplia gama de zonas comunes pensadas para mejorar la calidad de vida: piscina, gimnasio, pista polideportiva, parque infantil, zonas verdes y plazas de aparcamiento. Se trata de un conjunto residencial moderno y equipado, ideal para familias y unidades de convivencia que buscan comodidad sin los altos costes del mercado libre. La entrega de estas viviendas está prevista para este verano, lo que representa una oportunidad inmediata para quienes necesitan una solución habitacional estable en el oeste de Madrid. Para optar a una de estas viviendas es necesario cumplir los requisitos habituales del Plan Vive. Los principales son: Vale destacar que la Comunidad de Madrid otorgará prioridad a quienes estén empadronados en Boadilla del Monte o tengan su centro de trabajo en el municipio desde hace al menos tres años. Este criterio busca favorecer a los residentes locales y a quienes ya contribuyen económicamente al municipio.