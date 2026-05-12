En medio de las polémicas en torno a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni, el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, dio una conferencia de prensa en la que llamó a elecciones del club. Ahora bien, existen algunos requisitos para postularse, los cuales muy pocos pueden cumplir. Actualmente, el empresario está cumpliendo su segundo ciclo, el cual empezó en 2009. Anteriormente, pasó por el Merengue desde el 2000 a 2006, cosechando en total 37 títulos, entre ellos, 7 Champions Leagues y 7 Mundiales de Clubes. Pérez volverá a presentarse para continuar el mandato frente al Real Madrid, por lo que abrió la oportunidad para que otros candidatos se ofrezcan al cargo. Sin embargo, es necesario cumplir con siete requisitos: Con respecto al último punto, el Madrid presentó un presupuesto de 1248 millones de euros para 2026. Por ende, un candidato debería avalar al menos 187 millones de euros. Ante la gran expectativa que había generado la nueva rueda de prensa por su posible salida del club, Florentino Pérez finalmente anunció: “Lamento decirles que no voy a renunciar”. De esta manera, ya adelantó que la apertura de elecciones en el club madrileño se debe a que se ha “creado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid”. A su vez, apuntó contra las graves críticas de la prensa, que en algún momento aseguraron que padecía de un cáncer terminal y que ya estaba “cansado” de seguir en el puesto. “Quiero acabar con esta corriente antimadridista”, adelantó y les aseguró a todos los periodistas y fanáticos: “Yo seré el último de los socios del Madrid en irme”. Finalmente, detalló que las elecciones serían “dentro de 15 días”, aunque no dio certezas. Después de dos mandatos en el siglo XXI, Pérez recolectó 37 títulos a nivel nacional e internacional, siendo uno de los equipos más exitosos. Entre ellos, destacan: