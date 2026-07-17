Desaceleración en el mercado inmobiliario: las inmobiliarias prevén una menor subida del precio de la vivienda.

El mercado inmobiliario español comienza a mostrar señales de moderación tras varios trimestres de fuertes incrementos. Las agencias inmobiliarias redujeron sus expectativas de crecimiento para el tercer trimestre de 2026 y anticipan un escenario con menos operaciones de compraventa y una subida de precios mucho más contenid a, según una encuesta realizada por Idealista.

El informe también refleja un cambio de tendencia en el mercado del alquiler. Aunque no se espera una caída generalizada de los precios, aumenta el número de profesionales que cree que las rentas permanecerán estables y disminuye el porcentaje de quienes pronostican nuevos incrementos.

¿Qué cambios esperan las inmobiliarias para la compraventa de viviendas?

Las previsiones de actividad muestran un mayor nivel de cautela. El porcentaje de agencias que espera vender más viviendas durante el tercer trimestre descendió del 48% al 41% , mientras que aquellas que prevén una reducción de las operaciones aumentaron del 20% al 26%.

¿Qué cambios esperan las inmobiliarias para la compraventa de viviendas? (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

La captación de inmuebles también refleja una evolución más moderada. El porcentaje de inmobiliarias que espera incorporar más viviendas a su cartera cayó del 43% al 41%, al tiempo que las que anticipan una menor captación crecieron del 21% al 24%.

El cambio más significativo aparece en las expectativas sobre los precios . Durante el segundo trimestre, el 39% de las agencias esperaba nuevas subidas, pero esa cifra se redujo hasta el 23 % para el tercer trimestre.

En cambio, quienes consideran que los precios permanecerán estables aumentaron del 51 % al 59 %, mientras que las previsiones de descensos escalaron del 6 % al 16 %, el nivel más elevado registrado en lo que va de 2026.

¿Qué ocurrirá con el mercado del alquiler?

El mercado del alquiler también refleja una desaceleración en las expectativas. El porcentaje de agencias que espera cerrar más contratos apenas varía, al pasar del 23% al 22%, aunque las que prevén una disminución de la actividad continúan siendo más numerosas, con un 25%.

En cuanto a la oferta, la captación de viviendas destinadas al alquiler permanece prácticamente estable. El 21% de las inmobiliarias espera incorporar más inmuebles, frente al 23% registrado durante el trimestre anterior.

¿Qué ocurrirá con el mercado del alquiler? (Fuente: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las previsiones sobre las rentas también apuntan a una moderación. El porcentaje de agencias que anticipa nuevas subidas en los precios del alquiler cayó del 37% al 27%, mientras que quienes creen que las rentas se mantendrán sin cambios aumentaron del 48% al 56%, lo que refleja un escenario de mayor estabilidad para los próximos meses.