Remodelan un edificio abandonado por más de 15 años para convertirlo en un mega recinto de conciertos: albergará a más de 20.000 personas

El antiguo Centro Acuático Olímpico de Madrid, un emblemático “edificio maldito” que ha permanecido abandonado durante más de 15 años tras el fracaso de las candidaturas olímpicas, renacerá como uno de los macrocomplejos más ambiciosos de Europa.

Este esqueleto inacabado, ubicado junto al Estadio Cívitas Metropolitano en el distrito de San Blas-Canillejas, se transformará en un enorme recinto multifuncional que incluirá un auditorio cubierto para más de 20.000 personas, un campus universitario y un gran centro deportivo al lado del Riyadh Air Metropolitano.

Remodelan un edificio abandonado por más de 15 años para convertirlo en un mega recinto de conciertos: albergará a más de 20.000 personas Ayuntamiento de Madrid

¿Por qué se considera maldito este edificio?

Inicialmente concebido para las candidaturas olímpicas de Madrid (aprobado en 2002 e iniciado en 2004), el Centro Acuático nunca fue finalizado. Su infortunio está relacionado con las candidaturas olímpicas fracasadas de la ciudad, desde 2012 hasta 2020.

Las construcciones fueron suspendidas en 2010 tras la pérdida de los Juegos, dejando un armazón de hormigón con albercas vacías luego de haber gastado casi 100 millones de euros. Durante más de diez años se transformó en un emblema del sueño olímpico frustrado, con múltiples intentos ineficaces de recuperación.

Actualmente, el Ayuntamiento de Madrid, bajo la dirección del alcalde José Luis Martínez-Almeida, ha expuesto el proyecto definitivo que transformará este espacio deteriorado de aproximadamente 66.843 m² (con edificabilidad de 90.000 m²) en un centro de atracción deportiva, cultural y educativa. Se prevé que las obras, que comenzarán en breve, se finalicen hacia finales de 2030.

Remodelan un edificio abandonado por más de 15 años para convertirlo en un mega recinto de conciertos: albergará a más de 20.000 personas Ayuntamiento de Madrid

El nuevo auditorio que revolucionará los conciertos en Madrid

El elemento principal del complejo será un auditorio cubierto con capacidad para más de 20.000 espectadores, superando al actual Movistar Arena. Este nuevo venue tiene como objetivo posicionar a Madrid como uno de los grandes ejes mundiales de la música en directo, atrayendo giras internacionales y residencias de artistas de renombre.

El diseño incluirá sistemas avanzados de insonorización inspirados en recintos de élite como el Co-op Live de Manchester. Junto al Metropolitano, constituirá una parte integral de la Ciudad del Deporte, reafirmando el este de Madrid como un destino para grandes eventos.

Claves y novedades del nuevo proyecto para crear un superrecinto de conciertos

La parcela se otorga en concesión de 75 años a Barsento S.L.U., empresa participada por el Atlético de Madrid, Live Nation y OVG. Por su parte, la inversión privada superará los 360 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento recibirá más de 141 millones de euros en concepto de canon.

Además del auditorio, el proyecto incluye el campus universitario gestionado por la Universidad Alfonso X el Sabio, con capacidad para más de 2300 estudiantes, orientado hacia salud, deporte, música y entretenimiento.

Asimismo, se contempla un centro deportivo con piscinas, tanto cubiertas como al aire libre, diseñado para recibir hasta 9000 usuarios diarios, incluyendo las instalaciones de GoFit.

El alcalde ha caracterizado este macrocomplejo como “el mejor y mayor complejo deportivo, educativo, de ocio y de usos múltiples de cualquier capital de Europa”.