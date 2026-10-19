El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, aseguró este lunes que las Armadas de España y Marruecos mantienen conversaciones para evitar malentendidos y nuevas situaciones de tensión, según informa EFE

Sus declaraciones se producen tras los sucesos de finales de julio, cuando unos 80.000 migrantes entraron en Ceuta desde territorio marroquí. En paralelo, el Gobierno de la ciudad autónoma reclamó al Ejecutivo central que refuerce la frontera y adopte medidas para evitar nuevos episodios.

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular (PP), también exigió el retorno a Marruecos de los cerca de 3300 menores migrantes acogidos en la ciudad. El dirigente considera que el sistema de protección atraviesa una situación “insostenible” y pidió la intervención del Gobierno central, además de la colaboración de la Unión Europea (UE), para facilitar las repatriaciones.

¿Qué dijo Albares sobre el diálogo entre España y Marruecos?

En una entrevista en Telecinco, Albares afirmó que las Armadas de ambos países mantienen “en estos momentos un diálogo” para evitar cualquier malentendido o circunstancia “que pueda derivar en una situación que no deseemos” . El ministro se refirió a la entrada de buques marroquíes registrada a finales de julio, en el contexto de la llegada masiva de migrantes a Ceuta.

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades. Fuente: EFE Mohamed Siali

El titular de Exteriores insistió en que el compromiso del Gobierno con la integridad territorial y la soberanía de España, incluidas Ceuta y Melilla, “está fuera de toda duda”. La declaración reafirma la posición del Ejecutivo español sobre ambos territorios, en medio de las tensiones vinculadas al control de la frontera y a la gestión migratoria.

Durante la misma entrevista, Albares descartó que las protestas violentas registradas durante el fin de semana en Francia puedan reproducirse en España. El ministro destacó que las movilizaciones en favor de la vivienda y la educación pública se desarrollan de manera pacífica y calificó los hechos ocurridos en Francia como “una violencia insoportable e intolerable”.

¿Qué reclama el Gobierno de Ceuta para reforzar la frontera y gestionar a los menores?

Juan Jesús Vivas pidió al Gobierno central que ejecute obras “adecuadas y eficaces” en los espigones fronterizos con Marruecos. El presidente ceutí consideró que el refuerzo de estas infraestructuras resulta fundamental para evitar que se repitan los sucesos de finales de julio y reclamó que los trabajos comiencen “inmediatamente, antes de finalizar octubre”.

Juan Jesús Vivas, presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Fuente: EFE reduan

Vivas también cuestionó la falta de información técnica sobre el proyecto anunciado por el Ejecutivo y sostuvo que las fuerzas de seguridad y los militares actuaron hasta donde se lo permitieron las circunstancias. Además, atribuyó al Gobierno central la responsabilidad política por lo ocurrido en la frontera y afirmó que las autoridades debieron adoptar medidas para bloquear los accesos y contener las entradas.

En relación con los menores migrantes, el presidente reclamó los medios materiales y humanos necesarios para facilitar su retorno a Marruecos. Según sus cifras, Ceuta acoge a cerca de 3300 menores y estima que la cifra podría aumentar hasta los 4000, mientras que solo se han tramitado 160 expedientes. Vivas pidió que Marruecos facilite las repatriaciones con el aval de la UE y defendió que estos procedimientos corresponden al Gobierno central, no a la administración autonómica.