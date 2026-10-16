España e Italia estudiarán eliminar los controles fronterizos entre ambos países después de que el Gobierno de Giorgia Meloni decidiera extender durante siete días más las restricciones a los viajeros procedentes de España.

La decisión se conoció este viernes, 16 de octubre, tras una reunión entre Meloni y el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en los márgenes del Consejo Europeo celebrado en Bruselas.

Fuentes de ambos ejecutivos confirmaron que los ministros del Interior mantendrán conversaciones durante los próximos días para evaluar medidas de cooperación alternativas y avanzar hacia la eliminación de los controles.

La prórroga italiana afecta a los puertos y aeropuertos y responde a la crisis migratoria de Ceuta, que llevó a Roma a suspender temporalmente la aplicación de las reglas del espacio Schengen con España.

¿Por qué Italia mantiene los controles fronterizos con España?

Italia introdujo los controles a comienzos de agosto, después de la llegada masiva de personas a Ceuta desde Marruecos a finales de julio. El Gobierno italiano justificó la medida por razones de “seguridad nacional” y sostuvo que persistían dificultades vinculadas a la situación en el enclave español.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, confirmó el 30 de septiembre la continuidad de los controles y señaló que aún existían “cuestiones críticas” relacionadas con Ceuta. La suspensión de la aplicación de las normas de Schengen expiró la noche del jueves, pero Roma optó por extender las medidas durante una semana más.

Italia introdujo los controles a comienzos de agosto, después de la llegada masiva de personas a Ceuta desde Marruecos a finales de julio. Fuente: EFE Mariano Rojas

Los controles se aplican de forma aleatoria a los viajeros procedentes de España que llegan a Italia por puertos y aeropuertos. En respuesta a la decisión italiana, el Gobierno español también estableció controles para los viajeros procedentes de Italia, lo que dio lugar a medidas recíprocas entre ambos países.

¿Qué acordaron Sánchez y Meloni para resolver la crisis?

La reunión de este jueves en Bruselas permitió avanzar hacia una negociación entre los dos gobiernos para resolver la situación fronteriza. Según fuentes del Ejecutivo español, los ministros del Interior trabajarán durante los próximos días con el objetivo de eliminar los controles establecidos por ambos países.

España e Italia estudiarán eliminar los controles fronterizos entre ambos países. EFE

Por su parte, fuentes del Gobierno italiano anunciaron que los responsables de Interior evaluarán conjuntamente “medidas de cooperación alternativas” a lo largo de la próxima semana. La nueva ronda de conversaciones buscará abordar las preocupaciones que motivaron la reintroducción de los controles y encontrar una fórmula que permita normalizar la circulación entre España e Italia.