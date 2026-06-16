La CNMC expedienta a los bancos del IBEX 35 por la guerra hipotecaria

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) anunció esta mañana la apertura de una investigación sobre los seis bancos del Ibex 35, Bankinter, Banco Santander, BBVA, Unicaja, CaixaBank y Sabadell, por una posible práctica contraria al artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia y al artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

En concreto, la autoridad regulatoria entiende que determinadas declaraciones públicas realizadas por los directivos de estas entidades bancarias constituyen indicios de una infracción de la ley que protege a los usuarios de competencia desleal.

“Se investiga la realización, por algunos de sus directivos, de declaraciones públicas sobre la política comercial futura del banco relacionadas, en particular, con los tipos de interés de las hipotecas a tipo fijo. Tales declaraciones habrían permitido a las entidades del sector anticipar el comportamiento futuro de sus competidores”, explica la CNMC el motivo de la apertura del procedimiento sancionador a las principales entidades españolas.

Asimismo, el órgano que preside Cani Fernández, quien precisamente hoy cumple su mandato de seis años, aclara que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación, y añade que se abre ahora un periodo máximo de 24 meses para su instrucción y resolución.

El contexto de la decisión de la CMNC

De acuerdo a Morningstar DBRS, el mercado hipotecario español vuelve a captar la atención de analistas e inversores tras el intenso repunte registrado en 2025. En su informe `Mortgage Growth at Spanish Banks: ¿Bubble Risk or Structural Shift?´, publicado recientemente, la agencia de calificación crediticia destaca que las nuevas operaciones crecieron un 32,6% interanual, revirtiendo la debilidad observada en 2023 y comienzos de 2024.

“Este giro reabrió el debate sobre un posible sobrecalentamiento del sector inmobiliario, aunque los datos apuntan a una realidad más matizada”, sostiene, para enseguida detallar que el crecimiento responde en gran medida a factores estructurales, entre ellos la escasez de vivienda y la mejora de las condiciones de financiación tras la caída de los tipos de interés.

En efecto, si bien es cierto que en lo que va de año las hipotecas registraron un encarecimiento por posibles subidas de tipos debido a la incertidumbre económica y geopolítica provocada por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, a lo que se le suma los bombardeos israelíes en el Líbano, también lo es que el mercado español es el que presenta hipotecas más baratas en comparación con el resto de países miembros de la eurozona.

Así las cosas, a los inspectores de la CNMC no se les pasaron por alto las diferentes posturas de las entidades con respecto al mercado hipotecario , detalladas en las presentaciones de resultados.

De esta manera, los presidentes, CEOs y directores financieros de los bancos describieron de forma anticipada la estrategia que sus respectivas entidades seguirán en este negocio. Y al hacerlo en plena guerra de las hipotecas, para los expertos de Competencia podría considerarse contrario a la competencia.

La CNMC expedienta a los bancos del IBEX 35 por la guerra hipotecaria EFE

La postura de los bancos

Precisamente en este contexto fuertemente competitivo entre los bancos se dibujó una línea divisoria que, de un lado, colocó a aquellas entidades dispuestas a no entrar en esa dinámica que empujaba a la baja el tipo de interés de los préstamos a tipo fijo por debajo del bono soberano o del mercado interbancario.

En este grupo aparecen Bankinter y Banco Sabadell, aunque la entidad catalana es mucho más explícita a la hora de avisar sobre el riesgo de una elevada presión de precios.

Así, y con motivo de la presentación de resultados trimestrales, la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, contó que la entidad recortó un 40% la nueva producción de hipotecas en el mercado español. Y lo hizo con el argumento de que no se están cobrando con beneficios ante la fuerte competitividad del sector.

Por el contrario, tanto CaixaBank como Banco Santander están enfrascados en plena batalla para morder las tajadas más grandes de la tarta hipotecaria .

La entidad catalana concedió un 12% más de préstamos para la compra de vivienda. Si bien no parece un porcentaje demasiado elevado, sobre todo si se le compara con los cántabros, el CEO de la entidad catalana, Gonzalo Gortázar, afirmó que es suficiente para arañar ligeramente negocio al resto de competidores. CaixaBank da el 26% de las nuevas hipotecas, por encima del 25% de cuota.

En tanto, las hipotecas a tipo fijo pasaron a representar el 56% del total de su presencia en este mercado desde el 11% anterior en el balance del banco. Apuesta que CaixaBank redobla, ya que de las nuevas, el 90% son a tipo fijo.

Banco Santander y BBVA

En cuanto a Banco Santander, incrementó un 44% la nueva producción de hipotecas en España en el primer trimestre, según reveló su consejero delegado, Héctor Grisi, durante la presentación de resultados del primer trimestre.

“Estamos recuperando cuota de mercado. El tipo de interés medio de la nueva concesión está en el 2,8%. Clientes con una relación de mucho tiempo con nosotros nos solicitan el producto y es una forma de darles servicio. Vemos un buen negocio; estamos totalmente abiertos y dando hipotecas en España”, sostuvo el ejecutivo.

Por su parte, BBVA eligió una postura que se ubica entre las dos anteriores. Los vascos priorizaron otorgar financiación a los clientes del banco, “concediendo crédito hipotecario de manera selectiva”.