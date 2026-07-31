Bruselas rompe el silencio sobre Ceuta y aclara qué ocurre con los migrantes: “No se están...”

La Comisión Europea salió al cruce de las versiones sobre supuestos traslados de migrantes desde Ceuta hacia el resto del continente y aseguró que esa situación no se está produciendo. El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, afirmó que las autoridades comunitarias mantienen un seguimiento permanente de la situación junto al Gobierno español.

No obstante, el funcionario reconoció que el escenario en la ciudad autónoma española resulta “inaceptable” y destacó la necesidad de mantener los mecanismos de control previstos por la normativa europea. Sus declaraciones llegan en medio del debate sobre la presión migratoria en la frontera entre España y Marruecos.

¿Qué dijo Bruselas sobre la situación en Ceuta?

Brunner aseguró que “no se están produciendo desplazamientos hacia el continente europeo ni hacia otros Estados miembros” desde Ceuta. Además, recordó que el Código de Fronteras Schengen contempla normas específicas para las ciudades autónomas españolas, lo que implica un tratamiento diferenciado respecto del resto del espacio europeo.

CEUTA, 31/07/2026.- Varios migrantes en la costa española de Ceuta, este viernes. El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende ya a 43, informaron a EFE fuentes policiales. Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando algunos cuerpos de las miles de personas, sobre todo marroquíes y argelinos, que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado en los últimos días; y no se descarta que la cifra continúe aumentando. EFE/ Reduan Dris Fuente: EFE Reduan Dris

El comisario añadió que mantiene un contacto permanente con las autoridades españolas para monitorear la evolución de la situación y coordinar las medidas necesarias en materia migratoria.

¿Cuál fue el reconocimiento a España y Marruecos?

El responsable europeo valoró la cooperación entre España y Marruecos para gestionar los flujos migratorios y facilitar los retornos rápidos de las personas que ingresan de forma irregular.

CEUTA, 31/07/2026.- Varios migrantes en la costa española de Ceuta, este viernes. El número de cadáveres encontrados en las últimas horas en la costa de la ciudad española de Ceuta tras la entrada masiva de personas procedentes de Marruecos asciende ya a 43, informaron a EFE fuentes policiales. Las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia siguen localizando algunos cuerpos de las miles de personas, sobre todo marroquíes y argelinos, que se lanzaron al mar desde las costas marroquíes de Castillejos para intentar alcanzar la costa ceutí a nado en los últimos días; y no se descarta que la cifra continúe aumentando. EFE/ Reduan Dris Fuente: EFE Reduan Dris

Asimismo, recordó que Marruecos figura en la lista de países de origen seguros de la Unión Europea, un aspecto que influye en la tramitación de determinados procedimientos migratorios dentro del bloque.