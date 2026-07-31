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La Comisión Europea salió al cruce de las versiones sobre supuestos traslados de migrantes desde Ceuta hacia el resto del continente y aseguró que esa situación no se está produciendo. El comisario europeo de Interior y Migraciones, Magnus Brunner, afirmó que las autoridades comunitarias mantienen un seguimiento permanente de la situación junto al Gobierno español.
No obstante, el funcionario reconoció que el escenario en la ciudad autónoma española resulta “inaceptable” y destacó la necesidad de mantener los mecanismos de control previstos por la normativa europea. Sus declaraciones llegan en medio del debate sobre la presión migratoria en la frontera entre España y Marruecos.
¿Qué dijo Bruselas sobre la situación en Ceuta?
Brunner aseguró que “no se están produciendo desplazamientos hacia el continente europeo ni hacia otros Estados miembros” desde Ceuta. Además, recordó que el Código de Fronteras Schengen contempla normas específicas para las ciudades autónomas españolas, lo que implica un tratamiento diferenciado respecto del resto del espacio europeo.
El comisario añadió que mantiene un contacto permanente con las autoridades españolas para monitorear la evolución de la situación y coordinar las medidas necesarias en materia migratoria.
¿Cuál fue el reconocimiento a España y Marruecos?
El responsable europeo valoró la cooperación entre España y Marruecos para gestionar los flujos migratorios y facilitar los retornos rápidos de las personas que ingresan de forma irregular.
Asimismo, recordó que Marruecos figura en la lista de países de origen seguros de la Unión Europea, un aspecto que influye en la tramitación de determinados procedimientos migratorios dentro del bloque.