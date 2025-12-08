Atención jubilados: estos son todos los cambios que tendrá las pensiones contributivas y no contributivas en 2026.

El Gobierno de España prevé una subida del 2,7% en las pensiones contributivas para 2026, a partir del avance del dato de inflación de noviembre (3%), que permite anticipar el cálculo de la revalorización del próximo año.

El incremento general será del 2,7% para las pensiones contributivas, mientras que las mínimas y las no contributivas deberán elevarse por encima de ese porcentaje, tal como establece la reforma del sistema.

El Gobierno ha anunciado que las pensiones contributivas y no contributivas experimentarán un nuevo aumento a partir del 1 de enero de 2026. ¿De cuánto será? Fuente: narrativas-es

Según el Ministerio de Inclusión, esta actualización hará que un pensionista que recibe 1511,5 euros al mes —la pensión media de jubilación— pase a cobrar 1552,3 euros en 2026. El aumento equivale a 40,8 euros mensuales o 572 euros en todo el año.

La subida alcanzará a cerca de 9,4 millones de personas que perciben 10,4 millones de pensiones contributivas, además de las 734.000 del régimen de Clases Pasivas del Estado, que también se ajustarán con el mismo índice.

La reforma aprobada en 2021 fija que la revalorización anual debe calcularse con la media de las tasas interanuales de inflación registradas entre diciembre y noviembre. En esta ocasión, el resultado asciende al 2,66%.

El dato definitivo del IPC se publicará el 12 de diciembre. La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, subrayó que esta actualización vinculada al IPC garantiza que los pensionistas mantengan su poder adquisitivo en 2026 y reafirma el compromiso del Gobierno con un sistema “más equitativo y sólido”.

Pensiones no contributivas en 2026

Así quedó la cuantía de la pensión no contributiva tras la última actualización:

Cuantía mensual Cuantía anual Jubilación e invalidez 579 euros 8111 euros

Los valores de la pensión mínima

La pensión mínima contributiva en 2026 varía según la situación del pensionista, con distintas cuantías para aquellos con o sin cónyuge a cargo. Para recibir la pensión mínima, es necesario haber cotizado un mínimo de 15 años y estar afiliado a la Seguridad Social.

Cuantía mensual Cuantía anual Si tiene cónyuge a cargo 1156 euros 16.224 euros Si no tiene cónyuge 851 euros 11.914 euros Si tiene cónyuge, pero no está a cargo de él 897 euros 11.922 euros

Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Las cifras son aproximadas; están calculadas en base a los aumentos previstos.