El empresario catalán José Elías, presidente de Audax Renovables y una de las grandes fortunas de España, ha lanzado una advertencia a los empresarios: “Hay un tipo de crecimiento que destruye empresas”. El mensaje, publicado a través de su cuenta de X (@jose_elias_nvr), pone el foco en un error estratégico frecuente en pymes y grandes compañías. Según el multimillonario, el problema surge cuando las compañías priorizan facturar por encima de su capacidad real de entrega. Para Elías, crecer sin respaldo operativo no solo es insostenible, sino que puede convertirse en el principio del deterioro financiero y reputacional de cualquier organización. José Elías advierte que muchos empresarios se obsesionan con “pisar el acelerador”. Incrementan las ventas ampliando equipos comerciales, pero descuidan el área de operaciones. El desequilibrio genera un cuello de botella que impacta directamente en la calidad del servicio. Cuando el equipo operativo está colapsado y las ventas continúan creciendo, las consecuencias son claras: se deteriora la reputación, se pierden clientes y se asumen riesgos innecesarios. Todo, explica, para lograr un leve incremento en la facturación que “no va a mover la aguja” al cierre del ejercicio. “El mercado no perdona al que promete y no entrega”, sostiene el empresario. En ese escenario, cada venta cerrada sin capacidad real para cumplir se convierte en un problema acumulativo que puede comprometer la estabilidad futura del negocio. Frente a este escenario, Elías propone una estrategia contracíclica: frenar. Si la empresa tiene caja y ventas aseguradas, existe margen para ajustar la estructura interna antes de seguir creciendo. El consejo es claro: utilizar los recursos disponibles para reforzar el equipo de operaciones con dos o tres incorporaciones clave que alivien la carga de trabajo. Aflojar el ritmo comercial de manera estratégica puede evitar un impacto mayor a mediano plazo. En ese sentido, para el presidente de Audax Renovables, el verdadero crecimiento empresarial no se mide solo en ingresos, sino en la capacidad de cumplir lo prometido. Si el empresario no tiene el valor de detenerse a tiempo, advierte, el mercado lo hará “de un golpe”.