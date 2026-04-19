El empresario catalán José Elías, presidente de Audax Renovables y una de las principales fortunas de España, ha emitido una severa advertencia respecto a la productividad y el modelo económico del país. A través de su cuenta de X (@jose_elias_nvr), Elías expresó que España ha perdido su base industrial y su capacidad tecnológica, lo que la coloca en una situación de dependencia ante el exterior. En este diagnóstico, el empresario argumenta que el país ha transitado de poseer fábricas, grandes constructoras y capacidad consultiva propia a depender casi exclusivamente de sectores de escaso valor añadido. “Ahora solo nos queda servir copas y hacer camas”, resumió, al establecer una comparación entre la situación española y la potencia industrial de naciones como China. Según el empresario, esta situación obliga a consumir productos del exterior porque “aquí tenemos cero tecnología propia”. Esa falta de sofisticación industrial, reconoció, explica por qué el poder económico español carece de una base sólida y diversificada. Para José Elías, el principal problema es que España “vendió sus grandes fábricas” y renunció a desarrollar tecnología propia. En sus palabras, el país se ha convertido en un “precio aceptante”, una economía que depende de decisiones ajenas. “Viene alguien de fuera, nos pone una fábrica y aceptamos encantados”, afirmó, aunque advirtió que ni la tecnología ni la propiedad son nacionales. “No tiene sentido que en pleno siglo XXI nuestra economía se base en producir cerdos o en que la gente venga de vacaciones”, criticó. Elías ha subrayado la necesidad apremiante de redefinir la estrategia productiva del país. En este sentido, enfatizó que España debe volver a determinar qué bienes y servicios puede producir de manera autónoma para garantizar su crecimiento económico sostenible a largo plazo. Además, ha señalado las repercusiones de no llevar a cabo esta identificación: “Si no identificamos pronto qué productos podemos generar nosotros mismos, estamos muertos”. Para el empresario, la recuperación de una base industrial y tecnológica propia no es una opción, sino una condición indispensable para el futuro económico de España.