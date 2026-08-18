José Elías, empresario multimillonario, revela el momento más peligroso al comprar una empresa : “Justo antes de firmar”. (Fuente: YouTube).

El empresario José Elías, presidente de Audax Renovables y dueño de una de las mayores fortunas de España, ha explicado cuál considera que es el momento más delicado al afrontar la compra de una empresa. A través de su perfil en la red social X (@jose_elias_nvr), ha señalado que el mayor riesgo no aparece al comienzo de las negociaciones, sino cuando la operación está prácticamente cerrada.

Según su experiencia, la tensión aumenta progresivamente durante las distintas etapas de una adquisición, desde el primer contacto con el propietario hasta la revisión de las cuentas y la negociación del precio. Sin embargo, Elías advierte de que existe un instante concreto en el que el vendedor puede replantearse la operación y poner en peligro el acuerdo: justo antes de acudir al notario para firmar .

José Elías señala el punto crítico al comprar una empresa

El empresario explica que una adquisición atraviesa diferentes fases y que la tensión va aumentando a medida que avanza el proceso. En su opinión, el primer contacto con el emprendedor apenas genera preocupación para el vendedor, mientras que la situación cambia cuando comienza el trabajo sobre la operación.

“Cuando tú empiezas a comprar una empresa, hay muchas fases y la tensión va escalando”, sostiene Elías. Primero se produce la llamada inicial, después se firma el contrato y comienza el análisis de la compañía y, posteriormente, llega la due diligence, en la que participan los asesores y se elabora el informe correspondiente.

Para Elías, el momento decisivo aparece una vez que las partes ya han revisado la información, han acordado el precio y solo queda establecer la fecha para acudir al notario.

José Elías, empresario multimillonario, revela el momento más peligroso al comprar una empresa : “Justo antes de firmar”. (Fuente: Shutterstock).

El vendedor toma conciencia cuando todo está a punto de cerrarse

El empresario considera que muchos propietarios no son plenamente conscientes de que están a punto de desprenderse de su compañía hasta que llega el momento de formalizar la operación. “Es cuando el emprendedor toma conciencia real de su situación”, afirma.

De ese modo, Elías explica que esta toma de conciencia puede provocar un cambio de actitud en el vendedor, incluso cuando las condiciones de la operación ya han sido pactadas. “ Normalmente no son conscientes de lo avanzada que está la cosa hasta que ven que tienen que ir a firmar ”, señala.

Es precisamente entonces, según su análisis, cuando el propietario puede mostrar una mayor resistencia a cerrar el acuerdo. El empresario describe este comportamiento de forma gráfica: “Es en ese momento cuando el vendedor se pone como un gato panza arriba”.

José Elías, empresario multimillonario, revela el momento más peligroso al comprar una empresa : “Justo antes de firmar”. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La clave está en no dejar escapar la operación

Ante esta situación, Elías considera que el comprador debe saber actuar con rapidez y determinación para evitar que el acuerdo se deshaga cuando está prácticamente cerrado. Su recomendación es contundente: “Y lo que tienes que hacer es pegarle el bocado y comértelo. Ya se acabó”.

El empresario advierte de que dejar pasar ese momento puede tener consecuencias definitivas para la adquisición: “Si le dejas escapar cuando está en ese punto, no cierras la operación”. Por ello, concluye que una de las claves al negociar una compra empresarial está en identificar cuándo ha llegado el momento de dar el paso definitivo: “En los negocios hay que saber cuándo dar el paso definitivo”.