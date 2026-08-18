Confirmado por la Ley de alquileres: el propietario está obligado, aunque no quiera, a realizar reparaciones en una vivienda en mal estado.

En España, cuando se trata de alquilar una vivienda, es de suma importancia que tanto el arrendador como el arrendatario cumplan con sus respectivas obligaciones para garantizar una convivencia armoniosa y el mantenimiento adecuado de la propiedad.

Sin embargo, puede suceder que el casero se niegue a realizar las reparaciones necesarias, lo que puede generar conflictos y afectar la calidad de vida del inquilino. A continuación, se detallan los pasos que puede seguir el inquilino y sus derechos según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU).

En caso de que una vivienda tenga reparaciones urgentes, el inquilino tiene derecho a exigirlas.(Fuente: Freepik)

Qué establece la ley sobre reparaciones en una vivienda

El artículo 21 de la LAU establece de forma clara que es responsabilidad del arrendador asegurar que la vivienda se mantenga en condiciones adecuadas de salubridad y habitabilidad:

El arrendador tiene la obligación de realizar, sin posibilidad de aumentar la renta por esta circunstancia, todas las reparaciones necesarias para garantizar que la vivienda se mantenga en condiciones de habitabilidad adecuadas para el uso convenido, salvo en los supuestos en que el deterioro que precise reparación sea atribuible al arrendatario, de acuerdo con las disposiciones de los artículos 1563 y 1564 del Código Civil.

Ley de alquileres: el propietario está obligado, aunque no quiera, a realizar reparaciones en una vivienda en mal estado. (Fuente: Freepik).

Responsabilidad del propietario en reparaciones para la habitabilidad del inmueble según la LAU

Esto abarca daños o inconvenientes surgidos debido al transcurso del tiempo y no por el uso ordinario de la vivienda. Entre las reparaciones que son competencia del arrendador, se destacan:

El mantenimiento de las instalaciones de agua y electricidad.

Los componentes como suelos, paredes y techos.

La reparación, mantenimiento o sustitución de la caldera.

Otras obras imprescindibles para su habitabilidad.

¿Cuál es el plazo legal para que el casero repare una avería en tu vivienda?

La Ley de Arrendamientos Urbanos no fija un plazo concreto para que el propietario repare los desperfectos en la vivienda. No obstante, su deber es realizar estas reparaciones, aun cuando el contrato haya finalizado.

En casos de desperfectos significativos, se considera razonable que las reparaciones se efectúen en un plazo de horas o pocos días.

Por otro lado, la LAU determina el tiempo que puede llevar a cabo una obra en el inmueble mientras el inquilino reside en él. “Si una reparación en la vivienda se extiende más de veinte días, se debe reducir la renta mensual en proporción a la parte de la vivienda que las obras hayan inutilizado para el inquilino”, informan los expertos de Alquilino, la web especializada en el sector del alquiler de vivienda.