Inditex se derrumba en bolsa pese a lograr cifras récord en el primer semestre del año: un beneficio de 2980 millones y ventas por 19.755. (Fuente: Shutterstock).

Inditex presentó los resultados del primer semestre del año con ventas récord de 19.755 millones de euros, un 7,6% más que en los primeros seis meses del ejercicio anterior. Este incremento de la facturación, tanto en tiendas físicas como online, empujó a la compañía gallega a las mayores ganancias de su historia al lograr un beneficio neto de 2980 millones de euros, que explica un crecimiento del 6,8% interanual.

Sin embargo, el mercado está castigando duramente estos resultados con una caída de los títulos a primera hora de la tarde del 4,41%. Más allá de los excelentes números de ventas y beneficios, a los inversores y analistas les pesa mucho más el deterioro de los márgenes. “Los resultados decepcionan las expectativas y si bien Inditex mostró un crecimiento sostenido de las ventas, también dio a conocer una mayor erosión del margen Ebit de lo esperado”, explican los expertos de Bankinter, opinión coincidente con el resto de los observadores.

Retornando al balance, el margen bruto creció un 8,3%, hasta 11.596 millones de euros, y se situó en el 58,7% de las ventas, esto es 40 puntos básicos frente al primer semestre de 2025. En tanto, los gastos operativos crecieron un 8,3%.

El resultado operativo (Ebitda) creció un 7,8% y se situó en 5513 millones de euros. En cuanto al Ebit, la suba alcanzó un 7,6%, hasta los 3.843 millones, y el resultado antes de impuestos un 6,8%. El margen antes de impuestos fue de 19,5%. El flujo de caja libre casi se duplicó, hasta los 2299 millones de euros, mientras los flujos generados alcanzaron los 4075 millones de euros en el semestre, un incremento del 11% respecto al mismo lapso se tiempo de un año atrás. Por otra parte, la posición financiera neta creció un 4% alcanzando los 10.398 millones de euros.

Inditex se derrumba en bolsa pese a lograr cifras récord en el primer semestre del año.

Por marcas y geografía

Al cierre del periodo, Inditex operaba 5444 tiendas, locales en los que todas las marcas, junto con la comercialización online, incrementaron sus ventas. Si bien Zara fue la que más dinero aportó a las cajas registradoras (13.783 millones de euros), fue la que menos creció ya que lo hizo un 4,8%.

El empuje en la facturación provino del resto de las etiquetas que mostraron incrementos muy por encima de Zara. Oysho, la que menos aporta al global de las ventas (472 millones de euros) fue que la más incrementó sus tickets que lo hizo en un 21%. Stradivarius, con ventas por 1573 millones tuvo un crecimiento de un 18,5%. Los 1678 millones de Bershka elevaron su participación en un 16,7%.

Massimo Dutti, la marca más cara de Inditex vendió prendas por 988 millones de euros (+10,4%), mientras Pull&Bear lo hizo un 8,9%, con un aporte a las arcas del Grupo de 1261 millones.

Por áreas, Europa (sin España) explicó el 51,5% de las ventas que totalizaron 10.173 millones de euros, esto es un 9,3% más.

En América, Inditex vendió por 3536 millones de euros (+8,2%). Por su parte, en Asia y Resto del Mundo la facturación alcanzó los 2963 millones, un 15% del total global. Los negocios en estas zonas geográficas se vieron afectados por el conflicto en Oriente Próximo, lo que provocó un aumento de las ventas tan sólo de un 1%.

En España, la multinacional que fundó Amancio Ortega facturó 3081 millones de euros, un 7,6% más interanual y dentro de la tarta global su porción fue de un 15,6%.

Inditex se derrumba en bolsa pese a lograr cifras récord en el primer semestre del año. EFE

Perspectivas para el resto del año

Inditex afirma que la optimización de las tiendas sigue su curso y espera que esto impulse nuevas mejoras en la productividad. Así, el crecimiento del espacio bruto anual en 2026 se estima alrededor del 5%, acompañado por una contribución positiva del espacio a la venta en ese periodo y una fuerte venta online.

A los tipos de cambio actuales, la empresa anticipa un impacto divisa de aproximadamente un 1% negativo las ventas en 2026. En este ejercicio Inditex espera un margen bruto estable de unos 50 puntos básicos.

Asimismo, para este ejercicio la compañía espera una inversión ordinaria de alrededor de 2300 millones de euros. Además, se destinarán cerca de 200 millones de euros de inversión extraordinaria a la modernización y mejora de las instalaciones corporativas. El dividendo final del ejercicio 2025, que será de 0,875 euros por acción, se pagará el 2 de noviembre de 2026.