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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha notificado que la demanda de energía en España del jueves marcó hasta los 14.196.545 MWh con respecto a los 14.308.959 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 146.79 euros el MWh, unos 107.76 euros menos que en el día anterior de la semana.
El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 10 de septiembre?
Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 271,39 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 21:00 a 22:00
|271.39 euros
|De 20:00 a 21:00
|262.63 euros
|De 8:00 a 9:00
|248.93 euros
|De 22:00 a 23:00
|239.7 euros
|De 7:00 a 8:00
|227.5 euros
Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 10 de septiembre?
Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 8,35 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:
|Franja horaria
|Precio por MWh
|De 12:00 a 13:00
|8.35 euros
|De 14:00 a 15:00
|11.11 euros
|De 16:00 a 17:00
|11.11 euros
|De 13:00 a 14:00
|12.1 euros
|De 15:00 a 16:00
|12.1 euros
El precio de la luz por hora
|HORA
|PRECIO
|De 0:00 a 1:00
|192.43
|De 1:00 a 2:00
|185.45
|De 2:00 a 3:00
|185.45
|De 3:00 a 4:00
|182.5
|De 4:00 a 5:00
|181.3
|De 5:00 a 6:00
|185.45
|De 6:00 a 7:00
|194.9
|De 7:00 a 8:00
|227.5
|De 8:00 a 9:00
|248.93
|De 9:00 a 10:00
|211.86
|De 10:00 a 11:00
|117.01
|De 11:00 a 12:00
|38.55
|De 12:00 a 13:00
|8.35
|De 13:00 a 14:00
|12.1
|De 14:00 a 15:00
|11.11
|De 15:00 a 16:00
|12.1
|De 16:00 a 17:00
|11.11
|De 17:00 a 18:00
|39.1
|De 18:00 a 19:00
|104.5
|De 19:00 a 20:00
|181.3
|De 20:00 a 21:00
|262.63
|De 21:00 a 22:00
|271.39
|De 22:00 a 23:00
|239.7
|De 23:00 a 24:00
|218.27
¿Cómo ahorrar luz en casa?
- Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las piezas cuando no las estés usando.
- Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
- Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
- Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.
Contenido generado por inteligencia artificial.