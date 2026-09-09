El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha notificado que la demanda de energía en España del jueves marcó hasta los 14.196.545 MWh con respecto a los 14.308.959 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 146.79 euros el MWh, unos 107.76 euros menos que en el día anterior de la semana.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 10 de septiembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 271,39 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 271.39 euros De 20:00 a 21:00 262.63 euros De 8:00 a 9:00 248.93 euros De 22:00 a 23:00 239.7 euros De 7:00 a 8:00 227.5 euros

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 10 de septiembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 8,35 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 8.35 euros De 14:00 a 15:00 11.11 euros De 16:00 a 17:00 11.11 euros De 13:00 a 14:00 12.1 euros De 15:00 a 16:00 12.1 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 192.43 De 1:00 a 2:00 185.45 De 2:00 a 3:00 185.45 De 3:00 a 4:00 182.5 De 4:00 a 5:00 181.3 De 5:00 a 6:00 185.45 De 6:00 a 7:00 194.9 De 7:00 a 8:00 227.5 De 8:00 a 9:00 248.93 De 9:00 a 10:00 211.86 De 10:00 a 11:00 117.01 De 11:00 a 12:00 38.55 De 12:00 a 13:00 8.35 De 13:00 a 14:00 12.1 De 14:00 a 15:00 11.11 De 15:00 a 16:00 12.1 De 16:00 a 17:00 11.11 De 17:00 a 18:00 39.1 De 18:00 a 19:00 104.5 De 19:00 a 20:00 181.3 De 20:00 a 21:00 262.63 De 21:00 a 22:00 271.39 De 22:00 a 23:00 239.7 De 23:00 a 24:00 218.27

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar luz en casa?

Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las piezas cuando no las estés usando.

Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.

Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.

Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.

Contenido generado por inteligencia artificial.