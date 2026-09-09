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El Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) ha notificado que la demanda de energía en España del jueves marcó hasta los 14.196.545 MWh con respecto a los 14.308.959 MWh comparado con el día anterior. El importe medio de la luz pasó a 146.79 euros el MWh, unos 107.76 euros menos que en el día anterior de la semana.

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el jueves 10 de septiembre?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 271,39 euros / MWh. En concreto, te mostramos las cinco franjas más caras de mañana:

 Franja horaria Precio por MWh
De 21:00 a 22:00 271.39 euros 
De 20:00 a 21:00  262.63 euros 
De 8:00 a 9:00  248.93 euros 
De 22:00 a 23:00 239.7 euros 
De 7:00 a 8:00 227.5 euros 

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el jueves 10 de septiembre?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, cuyo precio se quedará en 8,35 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

 Franja horaria Precio por MWh
De 12:00 a 13:00 8.35 euros 
De 14:00 a 15:00  11.11 euros 
De 16:00 a 17:00  11.11 euros 
De 13:00 a 14:00  12.1 euros 
De 15:00 a 16:00  12.1 euros 

El precio de la luz por hora

HORAPRECIO
De 0:00 a 1:00192.43
De 1:00 a 2:00185.45
De 2:00 a 3:00185.45
De 3:00 a 4:00182.5
De 4:00 a 5:00181.3
De 5:00 a 6:00185.45
De 6:00 a 7:00194.9
De 7:00 a 8:00227.5
De 8:00 a 9:00248.93
De 9:00 a 10:00211.86
De 10:00 a 11:00117.01
De 11:00 a 12:0038.55
De 12:00 a 13:008.35
De 13:00 a 14:0012.1
De 14:00 a 15:0011.11
De 15:00 a 16:0012.1
De 16:00 a 17:0011.11
De 17:00 a 18:0039.1
De 18:00 a 19:00104.5
De 19:00 a 20:00181.3
De 20:00 a 21:00262.63
De 21:00 a 22:00271.39
De 22:00 a 23:00239.7
De 23:00 a 24:00218.27
El precio de la luz en España (foto: Pexels).
El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo ahorrar luz en casa?

  • Apaga la Luz: evita gastos innecesarios apagando la luz en las piezas cuando no las estés usando.
  • Cámbiate a focos de bajo consumo: cambiar las luces por LED puede ayudarte a ahorrar hasta un 75% en el consumo de electricidad.
  • Haz lavados más grandes: no utilices el lavarropas si vas a lavar pocas cosas. Si haces una carga completa ahorrarás electricidad al mismo tiempo que ahorras también en agua.
  • Revisa el congelador: las placas de hielo que se forman generan un aislamiento que puede significar un aumento del 20% de tu factura de luz.

Contenido generado por inteligencia artificial.