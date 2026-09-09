Platón, filósofo griego: “Los libros parecen cosas vivas, pero uno les habla y no contestan”

Platón dedicó buena parte de su obra a estudiar la relación entre el conocimiento, el lenguaje y la educación. Una de sus reflexiones más citadas aparece en Fedro, diálogo protagonizado por Sócrates y Fedro. Allí analiza los límites de la escritura y compara los textos con imágenes que parecen tener vida, pero permanecen en silencio cuando alguien les hace preguntas.

La escena se desarrolla durante una conversación entre ambos personajes. Fedro lleva consigo un discurso escrito y Sócrates aprovecha el encuentro para hablar sobre la retórica, la memoria y la transmisión del saber. El diálogo plantea una cuestión que continúa vinculada con la lectura: qué puede ofrecer un libro y qué necesita el lector para comprenderlo.

Qué dijo Platón sobre los libros y la escritura

La frase se relaciona con un pasaje de Fedro dedicado a la escritura. Sócrates sostiene que las obras escritas pueden parecer vivas porque contienen ideas, argumentos y palabras capaces de provocar una respuesta en quien las lee. Sin embargo, los textos no pueden contestar por sí mismos cuando el lector les pide una explicación.

En el diálogo, Sócrates compara la escritura con la pintura. Según su razonamiento, las imágenes pueden representar personas y animales con gran realismo, pero no tienen capacidad para responder. Algo similar ocurre con los discursos escritos: parecen pensar cuando se los lee, aunque repiten siempre lo mismo y no pueden adaptar su mensaje a cada persona.

La crítica no se dirige solo a los libros. También se refiere a la idea de que un texto puede transmitir por completo un conocimiento sin la participación activa del lector. Para Sócrates, escribir permite conservar y difundir un discurso, pero no garantiza que quien lo recibe comprenda su sentido.

La reflexión aparece después del relato sobre Teut, una divinidad egipcia a la que se atribuye la invención de la escritura. Teut presenta sus descubrimientos al rey Tamus y defiende la escritura como una herramienta para fortalecer la memoria y aumentar la sabiduría. El rey, en cambio, advierte que los textos pueden producir olvido si las personas dejan de ejercitar su propia memoria.

Platón, filósofo griego: “Los libros parecen cosas vivas, pero uno les habla y no contestan”

¿Por qué Platón cuestionaba la escritura?

La discusión de Fedro no plantea que escribir sea inútil. El propio Platón utilizó la escritura para conservar sus diálogos y desarrollar sus ideas filosóficas. El cuestionamiento se centra en la confianza excesiva en los textos como fuente autónoma de conocimiento.

Para Sócrates, un libro no puede saber quién lo está leyendo ni cuál es su nivel de comprensión. Tampoco puede cambiar la explicación, responder a una duda concreta o defenderse ante una interpretación equivocada. Una vez escrito, el discurso circula entre personas con intereses y conocimientos diferentes.

En ese sentido, el diálogo oral ocupa un lugar central en la filosofía platónica. La conversación permite preguntar, corregir, profundizar y adaptar los argumentos. El conocimiento no aparece como una información que se recibe de forma pasiva, sino como un proceso que se construye mediante preguntas y respuestas.

El texto también distingue entre un discurso escrito y una idea aprendida de forma profunda. Sócrates afirma que el conocimiento más sólido es aquel que queda escrito en el alma de quien aprende. Ese saber puede defenderse y desarrollarse porque no depende solo de las palabras fijadas en una página.

El significado de Fedro en la obra de Platón

Fedro es uno de los diálogos de Platón que trata de forma más extensa la retórica, el amor, el alma y la escritura. La conversación comienza con la lectura de un discurso sobre el amor y luego avanza hacia una reflexión sobre la manera correcta de hablar y enseñar.

La obra muestra que la comunicación no depende únicamente del contenido. También importan el momento, el destinatario y la forma en que se presenta una idea. Un discurso puede estar bien escrito, pero no cumplir su propósito si no tiene en cuenta a quien lo recibe.

La posición de Platón sobre la escritura contiene una tensión conocida por los estudiosos. El filósofo puso por escrito una crítica contra los discursos escritos y eligió el formato del diálogo para presentar sus ideas. De ese modo, sus obras reproducen preguntas, respuestas, objeciones y cambios de perspectiva.

La forma dialogada permite que el lector no reciba una doctrina cerrada. En cambio, sigue una conversación en la que los personajes plantean problemas y buscan respuestas. Por eso, los libros de Platón no se limitan a exponer conceptos sobre la filosofía. También representan el movimiento de una discusión y la búsqueda compartida del conocimiento.