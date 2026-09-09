Mick Jagger insinuó que sus hijos no heredarán los derechos de las canciones de los Rolling Stones.

Mick Jagger mantiene a sus 83 años una rutina que desafía las limitaciones asociadas con la edad. El líder de los Rolling Stones combina ejercicio cardiovascular, entrenamiento de fuerza, baile y disciplinas vinculadas con la flexibilidad para conservar la resistencia que necesita durante las extensas presentaciones de la banda británica.

El músico explicó que entrena entre cinco y seis días por semana y que su preparación no se limita al gimnasio. Su rutina incluye carreras de hasta 12 kilómetros, además de natación, ciclismo y kickboxing cuando las circunstancias impiden salir a correr. A esto suma ballet, yoga y pilates, actividades que le permiten trabajar la movilidad, el equilibrio y el control corporal.

¿Cuál es la rutina de ejercicios que sigue Mick Jagger?

Jagger explicó en una entrevista con Q Magazine que procura entrenar cinco o seis días por semana, aunque evita llevar su preparación al extremo. El cantante alterna sesiones de gimnasio con baile y ejercicios de velocidad, como los sprints, con un objetivo concreto: mejorar la resistencia necesaria para afrontar sus espectáculos .

Una de las partes centrales de su preparación es el ejercicio cardiovascular. El artista puede recorrer hasta 12 kilómetros por día, ya sea al aire libre o sobre una cinta. Cuando el clima o sus compromisos no permiten correr, reemplaza esa actividad por sesiones de natación, ciclismo o kickboxing.

La preparación también incorpora ballet, yoga y pilates. Estas disciplinas favorecen la flexibilidad, el equilibrio y el control de los movimientos, tres aspectos importantes para un artista que continúa con coreografías y desplazamientos constantes durante sus presentaciones.

Durante varios años, el entrenamiento de Jagger contó con la supervisión del preparador físico noruego Torje Eike, quien posee experiencia en el trabajo con deportistas de alto rendimiento. Las sesiones podían extenderse entre dos y tres horas y tenían como uno de sus principales objetivos fortalecer la resistencia aeróbica.

¿Qué come Mick Jagger para mantener su nivel de energía?

La alimentación ocupa otro lugar central en la preparación del cantante. Jagger prioriza productos orgánicos, frutas, verduras, legumbres, arroz y pasta integral . En cuanto a las proteínas, su dieta incluye principalmente pollo y pescado, mientras que evita las carnes rojas y los alimentos procesados.

La palta también aparece entre sus alimentos habituales . Según Isadora Puiggené, autora de Pacto con el diablo, el músico consume esta fruta con frecuencia, dentro de una alimentación que busca acompañar el elevado gasto energético de su actividad física.

El propio Jagger destacó que necesita ingerir una cantidad considerable de comida para compensar el desgaste de sus entrenamientos y sus actuaciones. “Tengo que comer muchísimo”, explicó el cantante, al remarcar que su alimentación debe estar a la altura de las exigencias físicas de su profesión.

La combinación de ejercicio, descanso y alimentación forma parte de una estrategia que Jagger mantiene desde hace años. El objetivo es conservar la movilidad y la resistencia necesarias para continuar sobre los escenarios junto a los Rolling Stones, una de las bandas más longevas de la historia del rock.