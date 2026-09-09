Adiós papada: como eliminarla con tres simples pasos con una crema que puedes comprar en el supermercado-

La papada es una de esas preocupaciones estéticas comunes que afecta tanto a hombres como a mujeres, y que, con el tiempo, puede volverse más visible. La acumulación de grasa y piel bajo el mentón no solo cambia la apariencia física, sino que también puede dar una sensación de mayor edad.

Sin embargo, eliminar la papada no es tan complicado como parece. Con unos sencillos pasos y con esta crema que puedes encontrar en Mercadona, es posible reducirla y mejorar el contorno facial desde tu casa.

¿Por qué aparece la papada?

La papada tiene diversas causas, y algunas de ellas están relacionadas con factores naturales como el envejecimiento. A medida que cumplimos 35 años, la piel pierde elasticidad y firmeza, lo que favorece la aparición de la papada. Pero no solo el paso del tiempo juega un papel; otros factores también influyen, tales como:

Aumento de peso : El exceso de grasa corporal tiende a acumularse en varias partes del cuerpo, incluida la zona del mentón, lo que crea la papada.

: El exceso de grasa corporal tiende a acumularse en varias partes del cuerpo, incluida la zona del mentón, lo que crea la papada. Malos hábitos posturales: Pasar mucho tiempo mirando el móvil hacia abajo genera lo que se conoce como “cuello smartphone”, una postura que favorece la flacidez en el cuello y contribuye a la aparición de la papada.

¿Por qué aparece la papada? fuente:Archivo.

Estos factores, entre otros, pueden hacer que la papada se vuelva más notoria. Afortunadamente, hay formas de combatirla sin necesidad de procedimientos caros o complicados.

Tres pasos para reducir la papada con Nivea

Eliminar la papada de forma efectiva no requiere de grandes esfuerzos ni productos costosos. Siguiendo tres simples pasos y usando una crema tan accesible como NIVEA, puedes lograr resultados visibles en poco tiempo. Aquí te contamos cómo hacerlo:

Preparación de la piel. Antes de comenzar, asegúrate de limpiar bien la zona del cuello y el mentón. Usar un limpiador suave eliminará impurezas y permitirá que la crema NIVEA se absorba correctamente, potenciando su efecto reafirmante. Aplicación de la crema NIVEA. Aplica una cantidad generosa de crema NIVEA en la zona del cuello y el mentón. La fórmula hidratante y nutritiva de la crema ayuda a mejorar la elasticidad de la piel y a reducir la flacidez. Con su acción reafirmante, la crema NIVEA contribuye a tonificar la piel del cuello, haciendo que la papada sea menos notoria. Masaje con cuchara fría. El siguiente paso es realizar un masaje con el dorso de una cuchara fría. Esto no solo ayuda a estimular la circulación sanguínea, sino que también favorece la penetración de los ingredientes activos de la crema en la piel. Realiza movimientos ascendentes (de abajo hacia arriba) para ayudar a reafirmar la zona del cuello y el mentón. Este masaje puede hacerse de manera suave y durante unos minutos para obtener los mejores resultados.

Ejercicios faciales para potenciar los resultados

Para obtener resultados más rápidos y visibles, complementa la aplicación de la crema NIVEA con algunos ejercicios faciales sencillos. Estos ejercicios tonifican los músculos del cuello y el rostro, ayudando a reducir la flacidez y a mejorar el contorno facial:

Ejercicios faciales para potenciar los resultados. fuente:Archivo.

Ejercicio de la barbilla levantada : Levanta la barbilla hacia el techo y estira el cuello como si fueras a dar un beso. Mantén la tensión durante 10 segundos y repite 10 veces. Este ejercicio ayuda a tonificar la zona del cuello y a reducir la papada.

Rotación de cuello : Con la espalda recta, gira lentamente la cabeza hacia un hombro y luego hacia el otro, describiendo un semicírculo. Realiza este ejercicio 10 veces en cada dirección para mejorar la elasticidad y firmeza del cuello.

Presión de lengua: Inclina la cabeza hacia atrás y presiona la lengua contra el paladar superior durante 20 segundos. Este ejercicio fortalece los músculos del cuello y ayuda a reducir la flacidez de la papada.

Para obtener los mejores resultados en la reducción de la papada, es importante mantener una alimentación saludable y equilibrada. Los alimentos ricos en antioxidantes y proteínas ayudan a mejorar la firmeza de la piel y a evitar la acumulación de grasa en la zona del cuello. Además, adoptar una postura correcta durante el día y evitar mirar el móvil constantemente hacia abajo puede prevenir la flacidez en el cuello.