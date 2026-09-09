Albert Camus, filósofo histórico francés: “El mundo no es razonable, pero nada hay en él que sea absurdo”.

Albert Camus dedicó buena parte de su obra a estudiar el conflicto entre la necesidad humana de encontrar sentido y el silencio del mundo. Esta tensión aparece en novelas, ensayos y obras de teatro que lo convirtieron en una de las figuras centrales del pensamiento europeo del siglo XX.

Su reflexión sobre el absurdo quedó desarrollada, sobre todo, en El mito de Sísifo, un ensayo publicado en 1942. Allí analiza qué ocurre cuando las personas buscan una explicación total para la existencia y no encuentran una respuesta definitiva.

Qué significa el absurdo para Albert Camus

Para Camus, el absurdo no significa que cada hecho de la vida carezca de valor. Se refiere al choque entre dos elementos: el deseo humano de comprenderlo todo y la falta de una respuesta universal que explique el mundo.

La persona busca orden, causas y objetivos. Quiere saber por qué existe, qué sentido tiene el sufrimiento y hacia dónde conduce la historia. Sin embargo, la realidad no ofrece una explicación única. Ese encuentro entre la pregunta y el silencio produce la experiencia del absurdo.

Camus no presentó el absurdo como una teoría aislada. Lo relacionó con situaciones cotidianas. La repetición de los mismos trabajos, la rutina, la muerte y la falta de respuestas pueden llevar a una persona a preguntarse por el sentido de su vida.

El filósofo consideraba que esa toma de conciencia podía aparecer en cualquier momento. Una jornada normal podía interrumpirse por una pregunta sencilla: por qué se repite todo y para qué. A partir de allí, la vida cotidiana dejaba de parecer automática.

Albert Camus, filósofo histórico francés: “El mundo no es razonable, pero nada hay en él que sea absurdo”. Shutterstock

¿Cómo enfrentarse a una vida sin un sentido universal?

Camus rechazó la idea de que la falta de una explicación definitiva obligue a abandonar la vida. En El mito de Sísifo, examinó el suicidio como una respuesta posible ante el absurdo, pero sostuvo que no resolvía el problema. La propuesta del autor consistía en aceptar la tensión y continuar viviendo con lucidez.

El pensador vinculó esa actitud con tres ideas: la rebelión, la libertad y la pasión. Rebelarse significaba no aceptar una respuesta falsa para calmar la angustia. La libertad surgía al dejar de depender de un sentido impuesto. La pasión implicaba vivir con intensidad el tiempo disponible.

Esta posición no buscaba reemplazar la religión por otra certeza absoluta. Camus defendía una mirada consciente de los límites del conocimiento. El ser humano podía actuar, crear vínculos y tomar decisiones sin disponer de una explicación final sobre el universo.

El autor utilizó la figura de Sísifo para representar esa condición. Según el mito griego, Sísifo fue condenado a empujar una piedra hasta la cima de una montaña. Cada vez que estaba a punto de alcanzarla, la roca volvía a caer y debía empezar de nuevo.

Camus convirtió ese castigo en una imagen de la existencia humana. Sísifo conoce su destino y sabe que el esfuerzo se repetirá. Pero, durante el descenso, también toma conciencia de su situación. El ensayo termina con una de las frases más conocidas del escritor: “Hay que imaginarse a Sísifo feliz”.

Camus, el absurdo y la literatura

La relación entre Camus y el existencialismo suele aparecer en estudios sobre la filosofía contemporánea. Sin embargo, el escritor rechazó que se lo incluyera de forma estricta dentro de esa corriente. Su pensamiento mantuvo diferencias con autores como Jean-Paul Sartre, aunque ambos compartieron debates intelectuales y políticos en la Francia de posguerra.

Camus nació en Argelia en 1913, cuando el territorio formaba parte del imperio colonial francés. Trabajó como periodista, escribió novelas y participó en la Resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial. En 1957 recibió el Premio Nobel de Literatura por el conjunto de su obra.

Sus novelas también presentan personajes que enfrentan un mundo sin respuestas claras. En El extranjero, Meursault vive una relación distante con las normas sociales y con las expectativas de su entorno. En La peste, una ciudad se enfrenta a una epidemia y sus habitantes deben decidir cómo actuar ante una amenaza que no controlan.

La respuesta de Camus se relaciona con la acción concreta. En lugar de buscar una explicación capaz de justificar todo, sus personajes deben elegir cómo comportarse frente al dolor, la muerte y la injusticia. Esa dimensión ética también aparece en El hombre rebelde, ensayo publicado en 1951.

En esa obra, Camus estudió las rebeliones políticas y los riesgos de convertir una idea en una justificación para la violencia. Su defensa de los límites y de la responsabilidad individual marcó una parte importante de su pensamiento.