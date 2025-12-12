Hacienda vigilará de cerca a los contribuyentes que saquen esta cantidad de dinero en efectivo del cajero.

En un contexto marcado por el auge de los pagos digitales y el uso cada vez mayor de tarjetas de crédito, el efectivo continúa teniendo un peso importante en la actividad económica cotidiana, pues son muchos los ciudadanos que siguen utilizando los cajeros automáticos para obtener dinero, una práctica que ha llevado a la Agencia Tributaria a reforzar el control sobre estos movimientos con el objetivo de detectar posibles irregularidades fiscales.

Para ello, Hacienda aplica una serie de criterios destinados a identificar operaciones financieras que puedan resultar sospechosas y prevenir delitos económicos.

Aunque no existe un tope concreto sobre la cantidad que puede retirarse en un cajero, sí hay determinados umbrales que pueden activar las alertas y motivar una revisión más exhaustiva.

Hacienda supervisa los retiros en cajeros cuando superan ciertos umbrales monetarios. (Foto: archivo)

La cantidad de dinero que puede alertar a Hacienda y los requisitos a cumplir

En España, la Agencia Tributaria no impone un tope máximo para la retirada de efectivo en cajeros automáticos. Sin embargo, según la normativa vigente, a partir de los 1000 euros, los bancos están obligados a informar a Hacienda sobre la transacción y a identificar al cliente que la realiza.

Los requisitos que deben cumplir los contribuyentes al realizar retiradas significativas incluyen:

Presentar un documento de identificación válido al momento de la transacción. Justificar la procedencia del dinero en caso de que sea requerido por la entidad bancaria o la Agencia Tributaria. Notificar a la entidad bancaria si la retirada supera los 3000 euros, ya que estas operaciones deben ser comunicadas obligatoriamente a Hacienda para prevenir el fraude fiscal. Evitar fraccionar las retiradas en días consecutivos para eludir los controles establecidos.

Los bancos deben reportar a la Agencia Tributaria las operaciones en efectivo a partir de 1.000 euros. (Foto: archivo)

CaixaBank, en su blog oficial, recomienda que los clientes que necesiten retirar grandes cantidades de dinero del cajero se dirijan a la entidad bancaria para solicitar un justificante de la operación. Este documento puede ser clave en caso de una inspección fiscal.

Lo que dice el Banco de España sobre la retirada de efectivo

El Banco de España también ha emitido directrices sobre la retirada de dinero en efectivo y los procedimientos que deben seguir las entidades bancarias. Algunas de sus indicaciones son: