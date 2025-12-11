Giro de 180 grados en Hacienda: dará de baja cuentas bancarias y tarjetas de crédito a quienes se encuentren en esta condición.

En esta noticia ¿Cómo evitar que Hacienda bloquee las cuentas bancarias y tarjetas de crédito?

El Ministerio de Hacienda de España ha optado por endurecer sus controles, por lo que procederá al bloqueo y la baja de cuentas bancarias y tarjetas de crédito pertenecientes a personas que figuren en su "lista negra".

La Agencia Tributaria actuará contra quienes acumulen deudas superiores a 600.000 euros o tengan historial de incumplimientos reiterados. Esta decisión, que afectará a miles de ciudadanos en todo el territorio español.

Los ciudadanos considerados de riesgo también podrían sufrir restricciones financieras bajo las nuevas medidas. (Foto: archivo)

Quiénes verán bloqueadas sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito según Hacienda

Hacienda ha detallado que las cuentas bancarias y tarjetas de crédito de los contribuyentes que presenten grandes deudas o antecedentes reiterados de incumplimiento serán las primeras en ser bloqueadas.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó que esta acción se dirige principalmente a quienes adeuden más de 600.000 euros y que han ignorado los requerimientos de la Agencia Tributaria.

La nueva normativa permitirá congelar totalmente las operaciones financieras de los afectados, no podrán realizar transferencias, ingresar dinero ni efectuar pagos, y sus tarjetas de crédito y débito quedarán inutilizadas.

Además, Hacienda ha anunciado que también tomará medidas contra aquellos ciudadanos “de riesgo”, incluso si su deuda es inferior, siempre que hayan sido objeto de varios avisos no atendidos.

La Agencia Tributaria endurece los controles para evitar el uso de herramientas financieras por parte de morosos reincidentes. (Foto: archivo)

¿Cómo evitar que Hacienda bloquee las cuentas bancarias y tarjetas de crédito?

Para no verse afectados por esta nueva medida, los contribuyentes deberán actuar de inmediato y seguir una serie de recomendaciones: