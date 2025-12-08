CaixaBank tiene el mejor servicio para los mayores de 65: pagos adelantados, asistencia sanitaria y productos de ahorro.

CaixaBank ofrece una serie de beneficios con el propósito de agilizar los trámites que muchos de los mayores de 65 presentan en el día a día.

Cabe destacar que la entidad es una de las que tiene el mayor número de clientes españoles. Su trayectoria y atención personalizada, especialmente hacia los mayores de edad, han llevado al banco español a ocupar una posición privilegiada. ¿Cuáles son las ventajas, beneficios y servicios que ofrece a las personas mayores?

La entidad financiera ofrece todo tipo de ventajas y beneficios dirigidos a las personas mayores de 65 que tengan la cuenta CaixaBank Senior.

CaixaBank Senior es un programa de CaixaBank que ofrece servicios y productos para personas mayores de 65 años. Entre estos servicios se incluye un gestor sénior especializado, con dedicación exclusiva para este segmento de clientes, respaldado por más de 2000 asesores expertos.

El banco también cuenta con un horario ampliado con caja sin restricciones, beneficio que no suele estar disponible en otras entidades.

Por otra parte, La Caixa ofrece un adelanto en el calendario de pagos de las pensiones, habitualmente realizado el día 24 de cada mes. Además, pone a disposición de este colectivo un número de atención al cliente exclusivo: 900 365 065.

Otras de las propuestas que tiene CaixaBank Seniors para los mayores de 65 son las siguientes:

Renta Vitalicia

MyCard Senior

MyBox Protección Senior

MyBox Salud Senior

MyBox Decesos Senior

La Renta Vitalicia es uno de los servicios que más llama la atención. Desde el banco indican que se trata de un “producto destinado a clientes que dispongan de un capital y deseen planificar la transmisión de patrimonio a sus herederos, así como complementar su pensión con unos ingresos mensuales”.

Por otra parte, se encuentra MyCard Seniors que ofrece tres claves interesantes para las personas mayores:

Divide el pago de tus compras cuando quieras

Si tienes la modalidad de pago a 1 o 2 días, una vez consumas el crédito disponible, podrás seguir haciendo compras por un valor máximo de 3000 euros.

Gestiona tus compras con facilidad: visualiza al momento las compras que hagas, controla cuándo se cargarán y conoce el saldo disponible de tu cuenta.

El tercero es MyBox Protección Senior, que es un servicio 24 h / 365 de protección personal y bienestar, que ofrece seguridad tanto dentro como fuera de casa ante cualquier situación de emergencia, gracias a su avanzada tecnología y su diseño de alta relojería.

MyBox Salud Senior, en tanto, está pensado para asegurados de entre 63 y 84 años que quieran disfrutar de su mejor momento con la mejor salud, cuidándose con coberturas completas.

“El momento de la defunción de un familiar requiere de numerosas gestiones y trámites que suponen también la toma de distintas decisiones. El Seguro MyBox Decesos Seniors (prima única) o MyBox Decesos Seniors Flexible (pago de 36 mensualidades) facilita todas esas gestiones a tus familiares”, informa la entidad sobre el último seguro de la lista.