La Agencia Tributaria ha decidido eliminar el límite de 3000 euros que anteriormente obligaba a las entidades bancarias a informar sobre los cobros realizados con tarjeta por empresarios y autónomos. Esta medida, que entrará en vigor el 1 de enero de 2026, representa un cambio significativo en el control fiscal sobre profesionales y pequeños negocios en España.

Este cambio forma parte del Real Decreto 253/2025, publicado el pasado mes de abril, el cual modifica las obligaciones de información de las entidades financieras.

Además de eliminar el umbral mínimo, el traspaso de esta información se intensificará, pasando de realizarse de forma anual a mensual. Los bancos comenzarán a remitir los primeros datos en febrero de 2026, con información correspondiente al mes de enero.

Hacienda quita el límite de 3000 euros para que la banca informe de los cobros con tarjeta de empresarios y autónomos (foto: archivo).

La banca informará sobre cobros digitales sin límite de monto

La Administración tributaria justifica que “se suprime, además el umbral de 3000 euros que limitaba la obligación informativa relativa a los cobros con tarjeta, con la finalidad de evitar la pérdida de información pertinente”. Con esta modificación, el fisco podrá comprobar que las declaraciones de empresarios y autónomos se ajustan a sus ventas reales.

La principal novedad es que las instituciones bancarias y las entidades de pago deberán informar sobre todos los cobros, sin considerar su monto, abarcando pagos efectuados mediante tarjetas, Bizum y otros métodos de pago móvil. Hasta este momento, solo era obligatorio informar en caso de que las transacciones superaran los 3000 euros.

Efectos de la normativa en autónomos y particulares

Para los profesionales y pequeños negocios, esto implica que cualquier cobro recibido por medios electrónicos quedará registrado en los informes mensuales de las entidades. Incluso un pago de tres o cuatro euros quedará documentado en los informes mensuales que deberán remitir los bancos.

Los particulares, por su parte, quedan parcialmente exentos de este control exhaustivo. Hacienda recibirá los datos de forma anual sobre movimientos con tarjetas, pero solo cuando el volumen total de operaciones supere los 25.000 euros anuales. De esta manera, se prioriza el control sobre aquellas tarjetas que generen mayor impacto tributario.

Transformación digital y control fiscal en tiempo real

La reforma responde al auge de los pagos digitales en España. En los primeros nueve meses de 2025, el número de usuarios ha superado los 30 millones, lo que representa aproximadamente un 60% de la población española. Este crecimiento ha impulsado a Hacienda a adaptar sus mecanismos de control.

Hacienda dispondrá así de información que antes llegaba anualmente y que ahora se actualizará casi en tiempo real. La medida permitirá detectar con mayor rapidez irregularidades fiscales, como empresas que reciben cobros pero no presentan declaraciones trimestrales de IVA. También facilitará identificar ingresos no declarados y actividad económica irregular mediante pagos digitales.