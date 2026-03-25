El acceso a la vivienda en España sigue siendo uno de los principales focos de tensión social y política. En los últimos años, el encarecimiento del alquiler y la dificultad para acceder a una vivienda han llevado a la adopción de medidas excepcionales para evitar situaciones de exclusión residencial. En este escenario, el Gobierno ha vuelto a intervenir con una nueva prórroga que impacta directamente en miles de hogares. El Boletín Oficial del Estado (BOE) confirmó la ampliación de la suspensión de desahucios, pero con cambios relevantes respecto a las versiones anteriores de la norma, que ahora introducen límites y condiciones más precisas. El Real Decreto-ley 2/2026, de 3 de febrero, publicado en el BOE el 4 de febrero de 2026, prorroga los artículos 1 y 1 bis del Real Decreto-ley 11/2020 hasta el 31 de diciembre de 2026. Esto implica que se mantiene la posibilidad de suspender los lanzamientos y desahucios en determinados casos, prolongando una medida que nació como respuesta a la crisis derivada de la pandemia. Sin embargo, esta extensión no reproduce exactamente el esquema anterior. El texto introduce un cambio relevante al establecer que la suspensión no se aplicará a los arrendadores que sean propietarios de dos o menos viviendas. Este matiz modifica el alcance de la medida y marca un punto de inflexión en la política de protección frente a los desahucios. Además, la prórroga mantiene la lógica de intervención judicial. No se trata de una paralización automática, sino de un mecanismo que debe ser evaluado caso por caso. Esto refuerza el papel de los tribunales en la aplicación efectiva de la normativa. La normativa sigue centrada en personas en situación de vulnerabilidad económica, que deben acreditar que no pueden hacer frente al pago de la vivienda. El BOE establece que estos casos deben ser analizados individualmente, teniendo en cuenta los ingresos del hogar y las circunstancias personales. En este punto, la intervención del juez es determinante. Será la autoridad judicial la que valore si procede la suspensión del lanzamiento, considerando tanto la situación del inquilino como la del propietario. Esto introduce un equilibrio que no siempre estuvo presente en las primeras versiones de la medida. El artículo 1 bis amplía el alcance a personas vulnerables sin alternativa habitacional, incluso en contextos donde no exista un contrato de arrendamiento tradicional. Esta previsión permite cubrir situaciones especialmente delicadas, aunque también incrementa la complejidad jurídica de cada caso. El principal cambio es la exclusión de pequeños propietarios del ámbito de aplicación. Hasta ahora, la suspensión de desahucios tenía un alcance más amplio, pero la nueva redacción introduce una distinción que afecta directamente a quienes cuentan con un número reducido de viviendas. El propio BOE justifica esta decisión al señalar la necesidad de evitar que la prórroga genere situaciones de vulnerabilidad en los arrendadores. Este enfoque reconoce que el impacto de la medida no es homogéneo y que también puede afectar a propietarios con recursos limitados. En paralelo, la extensión hasta finales de 2026 confirma que el problema de acceso a la vivienda sigue sin resolverse en el corto plazo. La medida mantiene una red de protección para los casos más extremos, pero introduce ajustes que reflejan una búsqueda de equilibrio entre derechos. Este nuevo marco deja un escenario más segmentado. La protección frente a los desahucios en España continúa vigente, pero con condiciones más estrictas y con un mayor peso de la evaluación judicial en cada caso concreto.