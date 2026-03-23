En España, existe una vía legal que permite convertirse en propietario de una vivienda sin necesidad de comprarla. Se trata de la usucapión en España, también conocida como prescripción adquisitiva, un mecanismo recogido en el Código Civil que reconoce la propiedad a quien ha poseído un inmueble durante años bajo determinadas condiciones. Este procedimiento no está vinculado directamente a la Ley de Alquileres, pero puede afectar a inquilinos o poseedores que permanezcan en una vivienda durante largos periodos. Si se cumplen los requisitos legales, el ocupante puede reclamar la titularidad del inmueble, incluso sin contrato de compraventa. La prescripción adquisitiva permite adquirir el dominio de un inmueble mediante la posesión continuada en el tiempo. Así lo establece el artículo 1930 del Código Civil, que reconoce que la propiedad puede obtenerse si se cumplen las condiciones fijadas por la ley. Existen dos formas principales de usucapión en España. La primera es la modalidad ordinaria, que exige buena fe y justo título. Esto implica que la persona que ocupa la vivienda cree de forma razonable que tiene derecho a ella y dispone de un documento que aparenta legitimar esa posesión. En estos casos, el plazo necesario es de 10 años entre presentes o 20 años entre ausentes, dependiendo de si el propietario ha estado localizable o no. Durante ese tiempo, la posesión debe ser pública, pacífica y sin interrupciones. La segunda vía es la usucapión extraordinaria, que no exige ni buena fe ni justo título. En este caso, la ley solo requiere que la posesión se mantenga de forma continuada durante un periodo más largo. Para los bienes inmuebles, el Código Civil establece un plazo de 30 años. Durante ese tiempo, la persona debe actuar como propietario, sin ocultar la posesión y sin que existan reclamaciones legales por parte del titular. Aunque esta modalidad es menos frecuente debido al largo plazo, sigue siendo una herramienta legal vigente. Permite regularizar situaciones en las que una vivienda ha sido ocupada durante décadas sin que el propietario haya ejercido sus derechos. Más allá de los plazos, la usucapión en España exige que la posesión cumpla una serie de condiciones. El artículo 1941 del Código Civil establece que debe ejercerse en concepto de dueño, es decir, actuando como si se fuera el propietario del inmueble. Además, la posesión debe ser pública, sin ocultarse; pacífica, sin violencia ni conflicto; y continuada, sin interrupciones durante todo el periodo exigido. Estos elementos son fundamentales para que el proceso pueda prosperar. La prescripción adquisitiva de vivienda debe ser reconocida por un juez. El poseedor tendrá que demostrar que ha cumplido todos los requisitos y que no ha habido reclamaciones durante el plazo legal. En ese momento, podrá solicitar el reconocimiento de la propiedad del inmueble.