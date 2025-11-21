Es oficial | El Gobierno pretende reducir la edad de jubilación y definirá qué profesiones podrán acceder al beneficio.

El Ejecutivo español ha dado un paso significativo en su objetivo de reducir la edad de jubilación para ciertos sectores laborales mediante la creación de una comisión interministerial. Esta comisión se encargará de evaluar qué actividades consideradas penosas, tóxicas, peligrosas o insalubres podrán beneficiarse de coeficientes reductores.

La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), representa el inicio de un proceso destinado a adaptar el sistema jubilatorio a las condiciones laborales reales de miles de empleados. Según la orden ministerial, la comisión elaborará un informe técnico que recoja las circunstancias objetivas que justifiquen la aplicación de estos coeficientes.

¿Qué sectores podrían sacar provecho de una jubilación anticipada?

Se analizarán indicadores como la incidencia y duración de las bajas laborales, la frecuencia de incapacidades permanentes y los niveles de mortalidad vinculados a cada profesión.

Además, el documento incluirá propuestas para mejorar las condiciones y reducir los riesgos laborales en esos ámbitos . ¿Qué sectores podrían beneficiarse de una jubilación anticipada?¿qué funciones tendrá la nueva comisión interministerial?

Funciones clave de la nueva comisión interministerial

El organismo estará presidido por un representante de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social e integrado por miembros designados de los ministerios de Trabajo, Hacienda y Función Pública, así como por representantes de sindicatos y organizaciones empresariales de ámbito estatal. Esta composición garantiza una representación equilibrada de los diferentes sectores involucrados en la materia.

Contará con un plazo máximo de un mes desde la recepción de los datos sobre morbilidad y mortalidad de cada actividad para presentar su informe, el cual servirá como fundamento para un futuro real decreto que reconozca oficialmente los nuevos coeficientes reductores.

Este informe será crucial para la implementación de políticas que mejoren las condiciones laborales. La comisión, además, podrá crear subgrupos especializados para analizar profesiones concretas y se reunirá al menos dos veces al año. Estas reuniones permitirán un seguimiento continuo y una evaluación exhaustiva de las situaciones laborales en las distintas profesiones.

Sectores que se beneficiarían de una jubilación anticipada

Aunque el Gobierno no ha especificado aún qué sectores serán objeto de evaluación, se anticipa que los primeros análisis se centren en trabajos de alta exigencia física o con exposición a sustancias nocivas, tales como la minería, la construcción, la sanidad, la limpieza industrial o el transporte. En estos sectores, los datos de siniestralidad y enfermedades laborales suelen ser significativamente más elevados, lo que podría justificar una reducción de la edad de jubilación.

Con esta medida, el Ejecutivo busca equilibrar el sistema previsional, reconociendo el desgaste acumulado por determinadas profesiones y avanzando hacia un modelo de jubilación más equitativo y adaptado a la realidad laboral en España.