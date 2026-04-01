El acceso a la vivienda en España se ha convertido en uno de los principales retos para los menores de 30 años. La subida de precios, junto con el encarecimiento de la financiación, ha elevado las barreras de entrada para quienes intentan comprar su primera vivienda. En este contexto, algunas comunidades autónomas han activado medidas fiscales específicas para aliviar esa carga. En la Comunidad de Madrid, existe una deducción en el IRPF que permite recuperar más de 1000 euros al año a quienes cumplan determinadas condiciones vinculadas a su hipoteca. La normativa autonómica de Madrid contempla una deducción del 25% de los intereses hipotecarios pagados por la adquisición de la vivienda habitual. Este beneficio fiscal tiene un límite máximo de 1031 euros anuales, que se aplica directamente sobre la cuota autonómica del IRPF. Para poder aplicar esta deducción, es imprescindible tener menos de 30 años durante el período impositivo. En caso de cumplir esa edad durante el año, solo se podrán deducir los intereses generados hasta el mes anterior al cumpleaños. Además, la vivienda debe constituir la residencia habitual del contribuyente, lo que implica que se debe habitar de forma efectiva y permanente, tal como establece la normativa del IRPF. No todos los préstamos hipotecarios permiten aplicar esta deducción. La normativa exige que el crédito esté destinado exclusivamente a la compra de la vivienda habitual, por lo que quedan excluidas segundas residencias o inmuebles destinados al alquiler. En los casos en que la vivienda tenga varios titulares, solo podrá beneficiarse de la deducción quien cumpla con el requisito de edad. En ese caso, la aplicación será proporcional al porcentaje de titularidad sobre el inmueble. También es clave consignar correctamente los datos en la declaración. Un error en el apartado de deducciones autonómicas del IRPF puede impedir que Hacienda aplique la devolución correspondiente. A diferencia de otras ventajas fiscales, esta deducción no reduce la base imponible, sino que actúa directamente sobre la cuota autonómica del impuesto, lo que se traduce en una menor cantidad a pagar o en una mayor devolución. Por ejemplo, si un contribuyente ha abonado 4000 euros en intereses hipotecarios, podrá deducirse el 25%, es decir, 1000 euros, siempre respetando el límite máximo establecido. En un escenario marcado por el encarecimiento del acceso a la vivienda, esta medida se posiciona como un instrumento concreto para aliviar la carga fiscal de los jóvenes que ya han accedido a una hipoteca y presentan su declaración dentro de los plazos establecidos.