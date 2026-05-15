En España, el precio medio de la luz para el sábado, 16 de mayo de 2026 será de 42.1 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 1.108 % respecto al valor de ayer que fue de 37.9 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). En el sábado, 16 de mayo de 2026, las horas más elevadas para el uso de la corriente eléctrica se localizarán de 22:00 a 23:00 de la noche, con un precio de 109,87 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, donde el precio será solamente de -0,89 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares: