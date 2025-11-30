El Gobierno estudia permitir que los jubilados vuelvan a trabajar sin perder la pensión. La medida busca aliviar el sistema y cubrir vacantes en sectores clave.

La reforma del sistema de pensiones en España ha activado alarmas entre jubilados y defensores del derecho al retiro. Las medidas preparadas por el Ejecutivo reabren la posibilidad de que quienes ya perciben pensión puedan retomar una actividad laboral.

En concreto, la iniciativa contempla una modalidad conocida como “jubilación reversible” o flexible, que permitiría a pensionistas reincorporarse al mercado laboral, compatibilizando salario y pensión. Si la medida prospera, podría cambiar radicalmente el concepto de jubilación en España, con implicaciones sociales y económicas.

La reforma permitiría a los mayores compaginar pensión y empleo en sectores con escasez de mano de obra. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Qué significa para los jubilados la jubilación reversible

La modalidad propuesta permite que una persona que ha accedido a la pensión vuelva a trabajar bajo ciertas condiciones, manteniendo parte de la prestación. Así, un jubilado podría firmar un contrato de trabajo parcial o completo y seguir recibiendo un porcentaje de su pensión.

Esta flexibilidad responde al deseo del Gobierno de permitir a los mayores seguir activos, al tiempo que se palía la falta de mano de obra en varios sectores. Para muchos, puede suponer una segunda oportunidad laboral; para otros, una carga añadida tras años de cotización.

Por otra parte, los sindicatos y representantes de pensionistas han expresado preocupación. Argumentan que la medida podría presionar a jubilados vulnerables a reincorporarse por necesidad económica, y no por voluntad, generando tensiones en un sistema que aún busca equilibrio financiero.

Qué condiciones impone la nueva regulación

Para poder acogerse a la jubilación reversible, la normativa prevé ciertos requisitos. Por ejemplo, la actividad laboral podría estar limitada a un porcentaje de jornada parcial, especialmente si hay compatibilidad con otros contratos.

Además, los ciudadanos que vuelvan al trabajo tras jubilarse de forma anticipada podrían tener mejoras en su pensión, compensando recortes anteriores. Esta posibilidad busca incentivar la reincorporación, sobre todo de quienes se retiraron prematuramente por despidos u otras causas.

El Ejecutivo ya negocia con sindicatos y patronal los detalles técnicos que acompañarán el decreto final. Todo apunta a una aplicación gradual, con mecanismos de control y revisión.

Qué consecuencias podría tener esta reforma en el sistema de pensiones

Si muchos jubilados deciden volver al mercado laboral, el gasto en pensiones podría reducirse a corto plazo, al dejar de cobrarlas o al percibirlas parcialmente. Eso aliviaría la presión sobre las arcas de la Seguridad Social, una preocupación permanente en España.

La nueva normativa también abre la puerta a que perfiles sénior regresen a cargos de responsabilidad en oficinas o empresas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

No obstante, esta apertura también podría abrir una brecha generacional. Los jóvenes podrían competir laboralmente con personas con experiencia, lo que tensiona el mercado de empleo. Además, se cuestiona si muchos jubilados podrán mantener un ritmo de trabajo, dada su edad y salud.

Por último, existe el temor de que este giro transforme la jubilación en una etapa precaria: en lugar de descanso, para muchos podría implicar trabajo continuo, erosionando una conquista histórica del Estado de bienestar español.