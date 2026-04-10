En España, el precio medio de la luz para el sábado, 11 de abril de 2026 será de 28.51 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -3.639 % respecto al valor de ayer que fue de 44.82 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Para el sábado, 11 de abril de 2026, las horas más caras para el uso de artefactos eléctricos se encontrarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 81,94 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, cuyo precio se quedará en -1,69 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares: