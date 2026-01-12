La demanda de energía en España del martes registró hasta los 12.107.754 MWh con respecto a los 11.825.026 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 88.6 euros a 95.98 euros el MWh.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el martes 13 de enero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 20:00 a 21:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 144,93 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 20:00 a 21:00 144.93 euros De 21:00 a 22:00 129.05 euros De 19:00 a 20:00 121.91 euros De 18:00 a 19:00 114.62 euros De 22:00 a 23:00 114.53 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el martes 13 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se registrarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 74,66 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 74.66 euros De 3:00 a 4:00 75.89 euros De 13:00 a 14:00 76.16 euros De 5:00 a 6:00 77.05 euros De 2:00 a 3:00 78.47 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 83.36 De 1:00 a 2:00 80.04 De 2:00 a 3:00 78.47 De 3:00 a 4:00 75.89 De 4:00 a 5:00 74.66 De 5:00 a 6:00 77.05 De 6:00 a 7:00 89.83 De 7:00 a 8:00 100.81 De 8:00 a 9:00 108.18 De 9:00 a 10:00 99.27 De 10:00 a 11:00 92.58 De 11:00 a 12:00 84.34 De 12:00 a 13:00 80.03 De 13:00 a 14:00 76.16 De 14:00 a 15:00 80.12 De 15:00 a 16:00 88.56 De 16:00 a 17:00 94.04 De 17:00 a 18:00 107.59 De 18:00 a 19:00 114.62 De 19:00 a 20:00 121.91 De 20:00 a 21:00 144.93 De 21:00 a 22:00 129.05 De 22:00 a 23:00 114.53 De 23:00 a 24:00 107.49

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?