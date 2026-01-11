La demanda de energía en España del lunes registró hasta los 11.825.026 MWh con respecto a los 13.207.353 MWh comparado con la jornada anterior, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía.

Además, el importe medio de la energía de electricidad pasó de 80.61 euros a 88.58 euros el MWh.

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el lunes 12 de enero?

Las horas más caras para el uso de electrodomésticos para el día de mañana se registrarán de 21:00 a 22:00 de la noche, donde el precio ascenderá hasta los 122,05 euros / MWh. A continuación, las cinco franjas más caras del día:

Franja horaria Precio por MWh De 21:00 a 22:00 122.05 euros De 20:00 a 21:00 119.46 euros De 19:00 a 20:00 116.65 euros De 9:00 a 10:00 116.01 euros De 18:00 a 19:00 108.5 euros

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el lunes 12 de enero?

Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 4:00 a 5:00 de la madrugada, cuyo precio se quedará en 60 euros / MWh. Estos serán los horarios más óptimos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 4:00 a 5:00 60.0 euros De 5:00 a 6:00 61.23 euros De 3:00 a 4:00 65.0 euros De 15:00 a 16:00 68.86 euros De 16:00 a 17:00 74.72 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 80.0 De 1:00 a 2:00 81.95 De 2:00 a 3:00 75.4 De 3:00 a 4:00 65.0 De 4:00 a 5:00 60.0 De 5:00 a 6:00 61.23 De 6:00 a 7:00 76.12 De 7:00 a 8:00 90.25 De 8:00 a 9:00 104.09 De 9:00 a 10:00 116.01 De 10:00 a 11:00 100.0 De 11:00 a 12:00 83.0 De 12:00 a 13:00 76.5 De 13:00 a 14:00 77.1 De 14:00 a 15:00 76.14 De 15:00 a 16:00 68.86 De 16:00 a 17:00 74.72 De 17:00 a 18:00 92.84 De 18:00 a 19:00 108.5 De 19:00 a 20:00 116.65 De 20:00 a 21:00 119.46 De 21:00 a 22:00 122.05 De 22:00 a 23:00 108.1 De 23:00 a 24:00 92.04

El precio de la luz en España (foto: Pexels).

Todas las fuentes de energía

Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un descenso del 4,66%, lo que supone -332,1 toneladas más emitidas a la atmósfera, en contraste con el día anterior. Del total de la energía eléctrica generada en el país, el 59,29% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: