En España, el precio medio de la luz para el domingo, 30 de noviembre de 2025 será de 75.13 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -865 % respecto al valor de ayer que fue de 82.24 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI).

El precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más caras para el domingo 30 de noviembre?

Para el domingo, 30 de noviembre de 2025, las horas más caras para el uso de la energía eléctrica se registrarán de 18:00 a 19:00 de la tarde, con un precio de 106,34 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día:

Franja horaria Precio por MWh De 18:00 a 19:00 106.34 euros De 19:00 a 20:00 105.84 euros De 17:00 a 18:00 100.99 euros De 20:00 a 21:00 100.95 euros De 21:00 a 22:00 95.22 euros

Fuente: narrativas-es

Precio de la luz: ¿cuáles serán las horas más baratas para el domingo 30 de noviembre?

Las horas más baratas, en cambio, para mañana se ubicarán de 12:00 a 13:00 de la mañana, donde el precio será solamente de 41,55 euros / MWh. Estos serán los horarios más baratos para hacer consumo en los hogares:

Franja horaria Precio por MWh De 12:00 a 13:00 41.55 euros De 13:00 a 14:00 49.61 euros De 11:00 a 12:00 51.83 euros De 14:00 a 15:00 52.68 euros De 15:00 a 16:00 64.32 euros

El precio de la luz por hora

HORA PRECIO De 0:00 a 1:00 76.85 De 1:00 a 2:00 70.76 De 2:00 a 3:00 68.5 De 3:00 a 4:00 66.4 De 4:00 a 5:00 65.96 De 5:00 a 6:00 66.45 De 6:00 a 7:00 66.03 De 7:00 a 8:00 69.95 De 8:00 a 9:00 77.08 De 9:00 a 10:00 74.13 De 10:00 a 11:00 66.3 De 11:00 a 12:00 51.83 De 12:00 a 13:00 41.55 De 13:00 a 14:00 49.61 De 14:00 a 15:00 52.68 De 15:00 a 16:00 64.32 De 16:00 a 17:00 86.84 De 17:00 a 18:00 100.99 De 18:00 a 19:00 106.34 De 19:00 a 20:00 105.84 De 20:00 a 21:00 100.95 De 21:00 a 22:00 95.22 De 22:00 a 23:00 91.78 De 23:00 a 24:00 86.86

¿Cómo puedo bajar el consumo de luz en mi casa?

Controla la temperatura de tu casa: durante invierno, evita tener la calefacción a una temperatura excesivamente alta y, en verano, utiliza ventiladores en lugar del aire acondicionado cuando sea posible.

Potencia el uso de electrodomésticos: lava la ropa con agua fría o templada, llena el lavavajillas y la lavadora antes de ponerlos en funcionamiento.

Inspecciona la potencia contratada para que sea la adecuada para tu consumo.

Utiliza la luz natural: abre las cortinas y ventanas durante el día para explotar la luz diurna y bajar la necesidad de encender lasluces artificiales.

Usa bombillas LED, ya que consumen mucha menos energía que las tradicionales y duran mucho más.

No dejes conectados aparatos: muchos aparatos electrónicos emplean energía incluso encontrándose apagados. Por esa razón, desenchufa cargadores, televisores y otros dispositivos cuando no los emplees.

