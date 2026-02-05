El precio medio de la luz para el viernes, 6 de febrero de 2026 en España será de 9.42 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 4.929 % en relación con el valor medio de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). En el transcurso del viernes, 6 de febrero de 2026, las horas más costosas para el uso de la corriente eléctrica se encontrarán de 19:00 a 20:00 de la tarde, con un precio de 55,07 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más onerosas: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 3:00 a 4:00 de la madrugada, con un precio de -0,15 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un aumento del 1,65%, lo que supone 109,1 toneladas más emitidas a la atmósfera, si lo comparamos con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 65,53% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: