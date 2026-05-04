Este lunes, 4 de mayo de 2026, el precio medio de la energía eléctrica en España alcanzará los 69.79 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del 4.387 % en relación al costo de hoy, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). Para el lunes, 4 de mayo de 2026, las horas más caras para el uso de la electricidad se situarán de 21:00 a 22:00 de la noche, con un precio de 142,95 euros / MWh. En concreto, estas son, las cinco franjas en rojo para este día: Las horas más baratas, en cambio, para mañana se registrarán de 14:00 a 15:00 de la tarde, donde el precio será solamente de 0 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: