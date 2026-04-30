En España, el precio medio de la luz para el viernes, 1 de mayo de 2026 será de 57.78 euros por megavatio (MWh). Esta cifra refleja una variación del -1.045 % respecto al valor de ayer que fue de 64.52 euros, según los datos compartidos por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMEI). En el viernes, 1 de mayo de 2026, las horas más costosas para el uso de la energía se situarán de 0:00 a 1:00 de la madrugada, con un precio de 107,64 euros / MWh. Además, estas serán las franjas horarias más caras: Las horas más baratas, por el contrario, para mañana se ubicarán de 15:00 a 16:00 de la tarde, con un precio de -2,1 euros / MWh. Estos serán los horarios más asequibles para hacer consumo en los hogares: Las emisiones de dióxido de carbono han experimentado un del 0%, lo que supone 0 toneladas más emitidas a la atmósfera, en comparación con el día anterior. Del total de la energía eléctrica que se genera en el país, el 59,06% vino de la generación de energías renovables. La obtención de luz se desglosa de la siguiente forma: